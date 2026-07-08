Wiener Polizei verstärkt Kontrollen gegen illegale Straßenrennen am Gürtel

Raserszene in Wien: Polizei setzt auf Schwerpunktkontrollen

In Wien hat sich eine Raserszene etabliert, die mehrspurige Straßen wie den Gürtel für illegale Fahrten nutzt. Videos solcher Fahrten werden von den Beteiligten in sozialen Medien geteilt.

Die Wiener Polizei geht nach eigenen Angaben regelmäßig mit Schwerpunktkontrollen gegen Raser vor. Polizeisprecher Markus Dittrich zufolge drohen je nach Delikt eine Anzeige, die Abnahme von Führerschein und Kennzeichen oder die Beschlagnahme des Fahrzeugs.

Psychologische Einschätzung

Romeo Bissuti, Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut bei der Männerberatung Wien, äußerte sich zum Phänomen. Er bezeichnete das Rasen als eine Form der Inszenierung von Männlichkeit und schätzte, dass Raser häufig sozial nicht integriert seien. Zudem vertrat er die Ansicht, dass drohende Strafen von den Betroffenen miteinkalkuliert würden. Diese Aussagen stellen psychologische Einschätzungen dar.