Wiener Riesenmascherl darf nicht mehr in Kärntnerstraße hängen – Kaufhaus lehnt Sicherheitsauflagen ab

Das traditionelle Riesenmascherl in der Wiener Kärntnerstraße wird in diesem Jahr nicht angebracht. Grund dafür ist ein Sicherheitskonzept, das vom betroffenen Kaufhaus einen eigenen Sicherheitsdienst verlangt hätte. Statt an gewohnter Stelle über der Einkaufsstraße hängt die große Schleife nun in der Auslage des Modehauses Popp & Kretschmer, versehen mit dem Hashtag #Freethebow. Bereits jetzt liegen mehrere Kaufangebote für das Mascherl vor.

Sicherheitsauflagen beenden Tradition vorerst

Im vergangenen Jahr hatte der Andrang rund um das Mascherl zu Verkehrsbehinderungen und mehreren Polizeieinsätzen geführt. Für heuer hätten die Behörden deshalb verlangt, dass das Kaufhaus einen eigenen Sicherheitsdienst organisiert. Sascha Trefelik vom Modehaus Popp & Kretschmer äußerte sich am Mittwoch gegenüber „Wien heute“ zu der Entscheidung. Er betonte, das Mascherl habe für das Unternehmen einen extrem hohen ideellen Wert.

Als Reaktion auf das Aus für die Außenanbringung zeigt das Modehaus die Schleife nun in seiner Schaufensterauslage. Zusätzlich hat das Unternehmen eigene Mascherl-T-Shirts produzieren lassen, mit denen die Tradition zumindest symbolisch weitergeführt wird.

Gegenüber dem Modehaus, am Hotel Sacher, hängt unterdessen ein überdimensionaler Christbaum an der Fassade. Für diesen hat das Hotel ein eigenes Sicherheitskonzept mit Ordnerdienst erarbeitet, wodurch die weihnachtliche Dekoration dort wie gewohnt möglich ist.

Politische Unterstützung für das Mascherl

Die Causa rund um das Riesenmascherl hat auch auf politischer Ebene Reaktionen ausgelöst. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) postete auf Facebook ein KI-generiertes Bild, das das Mascherl auf dem Landhaus in St. Pölten zeigt. Staatssekretärin für Tourismus Elisabeth Zehetner (ÖVP) forderte in einem Instagram-Video die Rückkehr der Schleife an ihren angestammten Platz in der Kärntnerstraße.

Sicherheitskonzepte bei stark frequentierten Innenstadtattraktionen

Grundsätzlich stehen Städte bei beliebten, öffentlichkeitswirksamen Weihnachtsdekorationen regelmäßig vor der Herausforderung, große Besucherströme in engen Innenstadtbereichen zu steuern. Bei stark frequentierten Fußgängerzonen wie der Kärntnerstraße kann bereits eine vergleichsweise kleine zusätzliche Attraktion dazu führen, dass sich Menschentrauben bilden, die den Verkehr sowie die Durchgängigkeit für Rettungs- und Einsatzkräfte beeinträchtigen.

Üblicherweise verlangen Behörden in solchen Fällen von den Veranstaltern oder beteiligten Unternehmen eigene Sicherheitskonzepte. Diese können etwa Absperrungen, Besucherlenkung durch Ordnerinnen und Ordner oder zeitlich begrenzte Zugangsregelungen umfassen. Wer eine solche publikumswirksame Installation im öffentlichen Raum zeigen möchte, muss die damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Anforderungen selbst tragen. Je nach Lage und erwartetem Andrang können diese Auflagen von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen, etwa wenn sich im Vorjahr bereits konkrete Sicherheitsprobleme gezeigt haben.

Für Unternehmen im Einzelhandel sind solche weihnachtlichen Schauelemente oft mehr als reine Dekoration. Sie prägen über Jahre hinweg die Wahrnehmung eines Standorts in der Öffentlichkeit und werden mitunter zu einem festen Bestandteil der eigenen Identität und Außendarstellung, was Diskussionen um ihren Fortbestand entsprechend emotional aufladen kann.