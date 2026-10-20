Wiens erster Fußgängerzone in Wieden: Mühlgasse verliert 1.000 Quadratmeter Asphalt bis 2027

In der Wiener Mühlgasse hat im Oktober der Umbau eines Straßenabschnitts zur ersten Fußgängerzone des Bezirks Wieden begonnen. Betroffen ist der Bereich zwischen Preßgasse und Schikanedergasse. Dort sollen künftig alle Autos von der Oberfläche verschwinden, die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2027 geplant.

Neugestaltung zwischen Preßgasse und Schikanedergasse

Bislang war der betroffene Teil der Mühlgasse eine schmale Einbahnstraße mit Parkplätzen auf beiden Seiten und extrem schmalen Gehsteigen. Im Zuge des Umbaus werden rund 1.000 Quadratmeter Asphalt entsiegelt. Stattdessen entstehen 200 Quadratmeter neue Grünbeete, zusätzlich werden elf neue Bäume gepflanzt. Stellplätze wird es in dem Abschnitt künftig keine mehr geben, die Zufahrt zu den ansässigen Betrieben bleibt jedoch weiterhin möglich.

In dem Bereich liegen auf der einen Seite das Geschäft Reifenstop und auf der anderen Seite das Geschäft Schön & Gut. Dessen Gastgarten wird im Zuge der Umgestaltung um die Ecke verlegt und befindet sich künftig nicht mehr direkt in der Mühlgasse.

In der Mitte der neuen Fußgängerzone liegt der Ehrbar Saal, ein Konzertsaal, der im kommenden Jahr sein 150. Jubiläum feiert. Vor dem Gebäude entsteht ein großzügiger Aufenthaltsbereich im Grünen.

Straßenarbeiten im Bereich der Strecke der Linie 59A zwischen Preßgasse und Heumühlgasse sind von der aktuellen Umbauphase nicht umfasst und sollen zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Bürgerbefragung und zivilgesellschaftliches Engagement

Dem Umbau ging eine Bürgerbefragung im Jahr 2024 voraus, bei der sich 61 Prozent der Teilnehmenden für die Einrichtung der Fußgängerzone aussprachen. Für die Neugestaltung hatten sich zuvor mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen eingesetzt: die Initiative Die Gärten der Mühlgasse, die Initiative Fairkehrswende Wien sowie die Wiedener Agenda-Gruppe Raum Fair Teilen.

Zuständig für den Bezirk ist Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl von der SPÖ.

Entsiegelung als Instrument der Stadtplanung

Die Entsiegelung von Asphaltflächen gehört in vielen Städten zu den gängigen Maßnahmen, um innerstädtische Räume umzugestalten. Durch den Rückbau versiegelter Oberflächen zugunsten von Grünflächen und Bäumen soll Regenwasser besser versickern können, was sich grundsätzlich auf den Umgang mit Hitzeperioden auswirken kann. Bäume und Beete sorgen zudem für Verschattung und können die Aufenthaltsqualität in engen Straßenzügen verändern.

Fußgängerzonen in bestehenden Wohn- und Geschäftsstraßen erfordern in der Regel eine sorgfältige Planung der Erreichbarkeit für anliegende Betriebe. Üblicherweise bleibt die Zufahrt für Lieferungen, Rettungsdienste oder Anrainer auch nach einer Umwandlung in eine Fußgängerzone in eingeschränkter Form bestehen, während der durchgehende Fahr- und Parkverkehr entfällt. Der Wegfall von Stellplätzen gilt dabei häufig als einer der sensibelsten Punkte solcher Projekte, da er unmittelbare Auswirkungen auf Anrainer und Gewerbetreibende haben kann.

Bürgerbefragungen, wie sie auch im Vorfeld des Umbaus der Mühlgasse stattgefunden haben, sind in Wien ein übliches Instrument, um vor größeren Eingriffen in den öffentlichen Raum ein Stimmungsbild der Bevölkerung einzuholen. Die Ergebnisse solcher Befragungen fließen in der Regel in die politische Entscheidungsfindung auf Bezirksebene ein, binden die zuständigen Gremien jedoch nicht in jedem Fall rechtlich.