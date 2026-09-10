Wiens neuer kleinster Weingarten: Erste Lese in Grinzing brachte vier Kübel Trauben

Wien hat seit Kurzem einen neuen kleinsten Weingarten: Nicht mehr am Schwarzenbergplatz, sondern in Grinzing steht die Miniaturanlage mit 20 Rebstöcken. Am 10. September 2026 fand um 11 Uhr die erste Weinlese an diesem Standort statt, sie dauerte sieben Minuten. Geerntet wurden vier nicht ganz randvolle Kübel Trauben.

Vom Verkehrsinselchen zum Weingarten

Der Weingarten liegt in der Himmelstraße in Grinzing, gegenüber der Hausnummer 29. Bevor dort Reben wuchsen, war die Fläche eine betonierte Verkehrsinsel. Die Stadt Wien entsiegelte die Fläche im Jahr 2023. Die Auspflanzung der Weinstöcke erfolgte mit einer Sondergenehmigung der Wiener Stadtgärten, der Magistratsabteilung 42. Seit drei Jahren wachsen die Rebstöcke nun an diesem Standort.

Initiator, Umsetzer und Betreuer des Projekts ist Robert Wutzl, stellvertretender Bezirksvorsteher von Döbling und selbst winzerisch tätig. Unterstützt wird er von Thomas Huber vom Weingut Fuhrgassl-Huber aus Neustift am Walde, der den Weingarten gemeinsam mit Wutzl betreut und auch die Vinifizierung der Trauben übernimmt.

Sieben Sorten für einen Gemischten Satz

Im Weingarten stehen sieben unterschiedliche Rebsorten: Grüner Veltliner, Riesling, Welschriesling, Weißburgunder, Neuburger, Gelber Muskateller und Sauvignon Blanc. Nach Wiener Tradition werden sie gemeinsam geerntet und gemeinsam verarbeitet. Aus den Trauben entsteht ein Gemischter Satz.

An der ersten Weinlese nahmen neben Bezirksvorsteher Daniel Resch auch weitere Winzer aus Neustift und Grinzing sowie Fotografen und Freunde des Projekts teil. Nach der Ernte soll aus dem Wein etwas Besonderes entstehen: Robert Wutzl plant, den fertigen Wein mit einem eigens gestalteten, nummerierten Etikett zu versehen und für einen guten Zweck zu versteigern.

Der Gemischte Satz als Wiener Weintradition

Der Gemischte Satz gilt als eine der ältesten Weinbautraditionen Wiens. Dabei werden mehrere Rebsorten nicht getrennt, sondern gemeinsam in einem Weingarten angebaut, gemeinsam gelesen und gemeinsam gekeltert. Diese Bewirtschaftungsform unterscheidet sich von der sortenreinen Vinifizierung, bei der jede Traubensorte separat verarbeitet wird. Der Gemischte Satz hat in Wien seit 2013 sogar einen eigenen geschützten Status als traditionelle Bezeichnung.

Grundsätzlich prägen kleinräumige Weingärten wie jener in Grinzing das Bild der Wiener Weinbaugebiete am Stadtrand, etwa in Grinzing, Neustift am Walde oder Nussdorf. Diese Lagen liegen oft in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten und sind Teil des sogenannten Wiener Weinwanderwegs, der die Heurigenkultur und den Weinbau in den nordwestlichen Bezirken verbindet.

Die Entsiegelung von Verkehrsflächen, wie sie im Fall der ehemaligen Verkehrsinsel in der Himmelstraße erfolgte, ist Teil allgemeiner stadtplanerischer Bemühungen, versiegelte Flächen in Städten zu reduzieren. Üblicherweise dienen solche Maßnahmen der Verbesserung des Stadtklimas und der Begrünung urbaner Räume. Für die konkrete Nutzung solcher Flächen, etwa für Bepflanzungen mit Reben, ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen städtischen Stellen erforderlich, da öffentliche Grünflächen bestimmten Auflagen unterliegen.