Wilde Nacht in der Steiermark: Zwei Verfolgungsjagden mit Jugendlichen enden mit Crashs

Zwei Verfolgungsfahrten mit Polizeibeteiligung in der Steiermark

In der Nacht auf Samstag kam es in der Steiermark zu zwei getrennten Verfolgungsfahrten mit Polizeibeteiligung. Betroffen waren die B72 bei Greith und Mitterdorf an der Raab sowie das Grazer Stadtgebiet.

Bei beiden Vorfällen wurden gestohlene Kennzeichen, Suchtmittel und Waffen sichergestellt.

Vorfall auf der B72

Ein 16-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt, war mit einem 14-jährigen Freund auf der B72 in Greith unterwegs. Die Polizei wollte das Fahrzeug wegen offensichtlicher technischer Mängel anhalten. Der Lenker hielt jedoch nicht an und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Im Ortsgebiet von Mitterdorf an der Raab geriet das Auto ins Schleudern, touchierte mehrmals den Randstein und blieb stark beschädigt stehen. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Jugendlichen bereits geflüchtet. Im Fahrzeug roch es nach Polizeiangaben stark nach Cannabis. Eine Fahndung wurde eingeleitet, im Zuge derer sich die beiden stellten.

Das Duo ist laut Polizei amtsbekannt und wurde wegen zahlreicher straf- und verwaltungsrechtlicher Delikte angezeigt. Die Kennzeichen des Fahrzeugs waren gestohlen. Im Auto fand die Polizei zudem Suchtmittel, eine Schreckschusspistole und einen Schlagring.

Verfolgungsfahrt in Graz

Im Grazer Stadtgebiet fiel einer Polizeistreife kurz vor 1.00 Uhr ein 19-jähriger Lenker durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Er missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete in Richtung Stadtzentrum, wobei er mehrfach das Rotlicht von Ampeln ignorierte und durch riskante Fahrstreifenwechsel sowie Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Eine Straßensperre in der Merangasse konnte den Lenker nicht aufhalten. Er wich über einen Gehsteig aus und prallte schließlich gegen eine Bushaltestelle, wodurch das Fahrzeug zum Stehen kam. Der 19-jährige Grazer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Auch bei diesem Fahrzeug waren die Kennzeichen gestohlen. Bei dem 19-Jährigen wurden Suchtmittel und eine verbotene Waffe sichergestellt. Beide müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.