Winterzeit erhöht Unfallgefahr: VCÖ warnt vor mehr Schutzwegunfällen im November

Seit Sonntag gilt in Österreich wieder die Winterzeit, die Uhren wurden um eine Stunde zurückgestellt. Dadurch wird es morgens früher hell, am Nachmittag und Abend jedoch auch früher dunkel. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) appelliert in diesem Zusammenhang an Autofahrerinnen und Autofahrer in der Steiermark, besonders an Stellen langsam zu fahren, an denen Personen die Straße queren wollen.

Mehr Schutzwegunfälle im November erwartet

Der VCÖ verweist auf die Unfallstatistik des Vorjahres: Im November ereigneten sich damals 22 Schutzwegunfälle, mehr als in jedem anderen Monat. Der November war somit jener Monat mit den meisten Unfällen an Schutzwegen. Als Empfehlung an Fußgängerinnen und Fußgänger nennt der VCÖ das Tragen reflektierender Kleidung, um in der Dämmerung und Dunkelheit besser erkennbar zu sein.

Auch der Wildwechsel verschiebt sich durch die Zeitumstellung in einen kritischeren Zeitraum: Er fällt nun verstärkt mit dem Berufsverkehr zusammen. Hintergrund ist, dass Tiere wie Hasen, Rehe und Wildschweine ihre gewohnten Verhaltensmuster unabhängig von der Uhrzeit beibehalten und ihre Aktivitätszeiten nicht an die Zeitumstellung anpassen.

Auswirkungen auf Tiere und technische Geräte

Neben dem Wildwechsel nennt der VCÖ auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft: Milchkühe haben am Morgen durch die gewonnene Stunde faktisch mehr Zeit, um Milch zu produzieren. Unklar bleibt laut VCÖ, ob dadurch auch die Milchmenge am Morgen steigen könnte.

Auch technische Geräte sind von der Zeitumstellung betroffen. Während Smartphones und Computer die neue Zeit in der Regel automatisch übernehmen, müssen andere Geräte oft händisch nachgestellt werden. Dazu zählen laut VCÖ etwa Backöfen, die Kameras von Alarmanlagen sowie Heizungssteuerungen. Auch die Uhr im Auto lässt sich meist nicht automatisch umstellen und muss manuell korrigiert werden.

Diskussion um die Zeitumstellung

Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Großbritannien testete bereits vor fast 60 Jahren eine ganzjährige Standardzeit, bei der auf die halbjährliche Umstellung verzichtet wurde. Grundsätzlich wird bei solchen Debatten abgewogen, welche Auswirkungen eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit auf Alltag, Verkehr und Wirtschaft hätte, etwa im Hinblick auf Tageslichtstunden während der Arbeits- und Schulzeiten.

Im Straßenverkehr gilt die Zeitumstellung im Herbst allgemein als sensible Phase, weil sich die Sichtverhältnisse zu Zeiten verschlechtern, in denen viele Menschen unterwegs sind. Besonders Schulwege am Morgen und Arbeitswege am Nachmittag fallen dann häufiger in die Dämmerung. Verkehrssicherheitsorganisationen weisen in diesem Zeitraum regelmäßig auf angepasste Fahrweise sowie auf gut sichtbare Kleidung von Fußgängerinnen und Fußgängern hin, um das Risiko von Zusammenstößen an Schutzwegen zu verringern.