Wölfe kommen Höfen im Mühlviertel auf wenige Meter nahe

Mehrere Wolfssichtungen im Mühlviertel

Im Mühlviertel kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Sichtungen von Wölfen. Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Peilstein im Mühlkreis und Ottenschlag.

In Peilstein im Mühlkreis näherte sich ein Wolf bis auf etwa 30 Meter einem kleinen Gehöft. Ein Landwirt vertrieb das Tier durch lautes Gestikulieren. In Ottenschlag hatte sich ein Wolf bis auf vier Meter an eine Landwirtschaft herangewagt. Eine Landwirtin vertrieb ihn durch Schreien und indem sie sich groß machte.

Jägerschaft informiert

In beiden Fällen wurde die Jägerschaft verständigt. Den Jägern ist seither nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Nutztierrisse wurden bislang nicht gemeldet.

Philipp Engleder-Öhler, Wolfsbeauftragter des Landes Oberösterreich, wies darauf hin, dass die Tiere bei einer weiteren Vergrämung innerhalb der kommenden vier Wochen zum Abschuss freigegeben werden könnten.

Bestand im Bundesland

Das Wolfsmonitoring des Landes Oberösterreich geht derzeit von 30 bis 40 Wölfen im gesamten Bundesland aus. Im Grenzgebiet zu Niederösterreich sind aktuell drei aktive Wolfsrudel bekannt.