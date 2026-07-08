Wohnhaus in Wattens nach Vollbrand abgerissen – Familie unverletzt

Wohnhaus in Wattens nach Vollbrand abgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Wohnhaus auf dem Vögelsberg im Gemeindegebiet von Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) vollständig abgebrannt. Die betroffene Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Feuer brach gegen 23.50 Uhr aus. Als die Feuerwehren eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten das Haus durch den Keller verlassen.

Das Gebäude wurde durch den Brand so stark zerstört, dass ein Abbruch notwendig war. Die Brandursache ließ sich laut Polizei nicht ermitteln. Die Ermittlungen werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck weitergeleitet.