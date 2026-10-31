Wohnhausbrand in Weißkirchen: Bauer löscht Feuer mit sieben Handfeuerlöschern selbst

In einem Wohnhaus in Weißkirchen im Bezirk Murtal ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Drei Personen begaben sich im Anschluss vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

Stromausfall im Stall als erster Hinweis

Ein 34-jähriger Nebenerwerbsbauer arbeitete gegen 20 Uhr im Stall, als der Strom im Wohnhaus ausfiel. Er ging daraufhin ins Haus und bemerkte dort einen Brand im Wohnzimmer im ersten Stock. Im zweiten Stock des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt seine 29-jährige Partnerin und das gemeinsame, neun Monate alte Kind.

Die Frau begab sich mit dem Kind zunächst auf den Balkon. Nach Anweisung ihres Lebensgefährten flüchtete sie anschließend über das bereits verrauchte Stiegenhaus ins Freie.

Löscheinsatz mit sieben Handfeuerlöschern

Der 34-Jährige bekämpfte den Brand unterdessen selbst mit Feuerlöschern. Mit insgesamt sieben Handfeuerlöschern gelang es ihm, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Als die Feuerwehr Weißkirchen eintraf, war der Brand bereits gelöscht.

Die anschließende Brandursachenermittlung ergab, dass der Kamin im ersten Stock mit einer Pressholzplatte verschlossen worden war. Im Wohnzimmer entstanden durch die Hitzeentwicklung Beschädigungen.

Versorgung von Mutter, Kind und Hausbesitzer

Die Mutter und das Kind wurden vom Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht. Der 34-Jährige begab sich selbstständig in das LKH Murtal, Standort Knittelfeld.

Gefahr durch verschlossene Kaminöffnungen

Kaminzüge müssen grundsätzlich durchgängig funktionsfähig bleiben, damit Rauch und Abgase kontrolliert nach außen abgeführt werden können. Werden Öffnungen eines Kamins mit Materialien wie Holzplatten verschlossen, kann sich Hitze stauen oder auf brennbare Bauteile übertragen. Bei wiederkehrenden Überprüfungen durch Rauchfangkehrer wird unter anderem kontrolliert, ob Kaminanlagen frei von solchen Veränderungen sind und den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Bei Bränden in Wohnhäusern gilt zudem allgemein, dass Rauch in Stiegenhäusern eine erhebliche Gefahr darstellt, da die Sicht eingeschränkt und die Atemluft belastet sein kann. Rettungskräfte empfehlen in solchen Situationen üblicherweise, verrauchte Bereiche nur dann zu durchqueren, wenn kein anderer sicherer Fluchtweg zur Verfügung steht, und sich nach Möglichkeit zunächst an einem rauchfreien Ort wie einem Balkon aufzuhalten, bis weitere Schritte erforderlich oder möglich sind.