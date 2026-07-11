Wohnungsbrand in Jenbach: Nachbarn retten 65-Jährige aus verrauchter Wohnung

Wohnungsbrand in Jenbach: 65-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Am späten Freitagnachmittag des 11. Juli 2026 kam es in Jenbach zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die 65-jährige Bewohnerin musste ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht werden.

Eine 47-jährige Nachbarin nahm Brandgeruch wahr und bemerkte Rauch, der aus der benachbarten Wohnung drang. Sie verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Die 65-jährige Bewohnerin wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Nachbarn aus der bereits stark verrauchten Wohnung geholt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Bewohnerin ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Jenbach löschte den Brand. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei dürften mehrere Zigarettenstummel einen Wohnzimmertisch in Brand gesetzt haben. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.