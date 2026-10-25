Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen: Über 200 Menschen evakuiert, sechs Verletzte

In einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Lehen ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt, fünf von ihnen kamen ins Landeskrankenhaus. Mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.

Feuer im Erdgeschoss greift auf Nachbarräume über

Das Feuer brach in einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes aus. Das betroffene Zimmer brannte vollständig aus, im Brandraum herrschten Temperaturen von rund 600 bis 800 Grad. Die Hitze war so groß, dass der Putz von der Decke fiel. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Salzburg unter der Leitung von Einsatzleiter Andreas Reitsamer konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Unterstützt wurden sie dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Liefering unter Einsatzleiter Wolfgang Omuletz. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte anschließend nach möglichen Glutnestern, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Auch die angrenzenden Räume sind stark verraucht und können derzeit nicht genutzt werden.

Evakuierung in stehende Obusse

Wegen des Brandes mussten mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses kurzzeitig ins Freie. Sie wurden in der Zwischenzeit in stehenden Obussen untergebracht und dort vom Roten Kreuz betreut, dessen Einsatz von Christoph Fürst geleitet wurde. Einer der eingesetzten Obusse war dabei in einer Parallelstraße zum Stehen gekommen und konnte aufgrund der Verkehrssituation vor Ort nicht mehr weiterfahren.

Sechs Personen erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen, fünf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus gebracht.

Widersprüchliche Angaben zur Brandursache

Der Bewohner der ausgebrannten Wohnung ist 27 Jahre alt. Laut Polizei machte er bislang unterschiedliche Angaben zur Ursache des Feuers. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest, das Kriminalreferat führt dazu weitere Ermittlungen durch.

Organisation von Großeinsätzen bei Wohnungsbränden

Bei Bränden in Mehrparteienhäusern mit zahlreichen Bewohnern stehen Einsatzkräfte grundsätzlich vor der doppelten Aufgabe, den Brand selbst zu bekämpfen und gleichzeitig die Sicherheit der übrigen Hausbewohner zu gewährleisten. Üblicherweise wird das betroffene Gebäude zunächst vollständig evakuiert, auch wenn das Feuer nur einen einzelnen Bereich betrifft. Hintergrund ist die Gefahr durch Rauchgase, die sich über Stiegenhäuser und Lüftungsschächte rasch in andere Stockwerke ausbreiten können.

Für die vorübergehende Unterbringung evakuierter Personen greifen Einsatzorganisationen in der Praxis häufig auf naheliegende, bereits vorhandene Infrastruktur zurück, etwa auf öffentliche Verkehrsmittel, Turnhallen oder andere geeignete Gebäude in unmittelbarer Nähe. Entscheidend ist dabei, dass Betroffene rasch vor Witterung geschützt und gleichzeitig durch Rettungsorganisationen betreut werden können, etwa um Schockreaktionen oder Unterkühlungen vorzubeugen.

Der Einsatz von Wärmebildkameras gehört bei Wohnungsbränden mittlerweile zur Standardausrüstung der Feuerwehren. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch nach dem eigentlichen Löschvorgang verborgene Glutnester in Wänden, Decken oder Hohlräumen aufspüren, die andernfalls zu einem erneuten Aufflammen des Feuers führen könnten. Diese Nachkontrolle gilt als wesentlicher Bestandteil der Nachlöscharbeiten und dient dazu, ein betroffenes Gebäude nach einem Brand wieder sicher freigeben zu können.

Bei der Klärung von Brandursachen ist die Polizei grundsätzlich auf Spurensicherung, technische Untersuchungen sowie auf Aussagen von Betroffenen und Zeugen angewiesen. Widersprüchliche Angaben einzelner Beteiligter führen in solchen Fällen regelmäßig dazu, dass Ermittlungsbehörden zusätzliche Erhebungen durchführen, bevor eine Ursache abschließend festgestellt werden kann.