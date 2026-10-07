Wolf nach neuen DNA-Tests doch an Ziegenrissen in Arzl im Pitztal beteiligt

Bei sechs Ziegenrissen Anfang September auf einer Weide nahe einer Siedlung in Arzl im Pitztal im Bezirk Imst war nach neuen genetischen Untersuchungen auch ein Wolf beteiligt. Das Land Tirol teilte dies am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zunächst war man davon ausgegangen, dass vorrangig ein Goldschakal für die Risse verantwortlich war.

Kurz nach den Rissen war in dem Gebiet ein Wolf von einem Jäger erlegt worden, obwohl dort keine Abschussverordnung galt. Das Verfahren gegen den Jäger wurde mittlerweile eingestellt, das Verwaltungsstrafverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Imst wird laut Land Tirol fortgeführt.

Neue Analyse bringt dritte Tierart ins Spiel

Die Ziegenrisse ereigneten sich am 6. September auf einer Weide in Arzl im Pitztal. Bei den vier zunächst ausgewerteten Proben war dreimal die DNA eines Fuchses sowie einmal die eines Goldschakals nachgewiesen worden. Auf dieser Grundlage war ursprünglich angenommen worden, dass in erster Linie ein Goldschakal für die Risse verantwortlich war.

Nun liegt das Ergebnis zusätzlicher Backupproben vor: In drei von vier dieser Proben wurde die DNA eines Wolfes nachgewiesen. Damit wurden im Rahmen desselben Rissereignisses insgesamt die DNA-Spuren von drei unterschiedlichen Beutegreifern festgestellt – Fuchs, Goldschakal und Wolf. Eine zeitliche Zuordnung, welches der drei Tiere zuerst vor Ort war, lässt sich anhand der Proben und der genetischen Untersuchungen nicht treffen. Laut Land Tirol ist eine derartige Konstellation mit drei nachgewiesenen Beutegreiferarten bei einem einzigen Rissereignis in Tirol bislang einzigartig.

Ob es sich bei dem kurz nach den Rissen erlegten Wolf um jenes Tier handelt, das an den Ziegenrissen beteiligt war, ist derzeit noch nicht geklärt. Dafür ist eine weitere genetische Auswertung notwendig.

Genetische Nachweise bei Rissereignissen

Grundsätzlich werden nach Rissen von Nutztieren durch mutmaßliche Wildtiere Proben von Speichel- oder Gewebespuren genommen, um die beteiligte Tierart genetisch zu bestimmen. Solche DNA-Analysen liefern in der Regel verlässliche Hinweise darauf, welche Tierarten mit einem Kadaver in Kontakt gekommen sind. Sie lassen jedoch meist keine Rückschlüsse darauf zu, in welcher Reihenfolge mehrere Tiere an einem Riss beteiligt waren oder ob ein Tier den Riss tatsächlich selbst verursacht oder lediglich als Aasfresser an einem bereits toten Tier gefressen hat.

Bei Rissen durch große Beutegreifer wie Wolf, Bär oder Luchs ist es üblich, dass neben der ursprünglich verursachenden Art auch andere Wildtiere wie Fuchs oder Goldschakal nachträglich an einem Kadaver Spuren hinterlassen. Dadurch können bei einem einzigen Rissereignis mehrere genetische Profile unterschiedlicher Arten festgestellt werden, ohne dass daraus unmittelbar hervorgeht, welches Tier den eigentlichen Angriff ausgeführt hat. Aus diesem Grund werden in manchen Fällen mehrere Proben desselben Falls ausgewertet, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten.

Rechtlicher Rahmen für den Wolfsabschuss

In Tirol ist der Abschuss eines Wolfes grundsätzlich nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen zulässig. Erlaubt ist dies bei Gefahr im Verzug oder auf Grundlage einer behördlich erlassenen Abschussverordnung für ein konkretes Gebiet. Außerhalb dieser Voraussetzungen ist der Wolf als geschützte Tierart grundsätzlich nicht zum Abschuss freigegeben. Verstöße gegen diese Vorgaben können verwaltungsstrafrechtliche Verfahren nach sich ziehen, wie sie im vorliegenden Fall bei der Bezirkshauptmannschaft Imst weitergeführt werden.