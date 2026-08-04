Wolf zum Abschuss freigegeben – Verdacht auf Bär bei totem Pony im Tiroler Oberland

Tiroler Oberland: Abschussverordnung für Wolf nach toten Schafen, Verdacht auf Bärenbeteiligung bei totem Pony

Im Kaunertal im Bezirk Landeck hat das Land Tirol einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Hintergrund sind zwei tot aufgefundene Schafe in einem Almgebiet, vier weitere Tiere gelten als abgängig.

Die entsprechende Abschussverordnung wurde am Dienstag erlassen. Aufgrund des Rissbildes bei den toten Schafen besteht der Verdacht, dass ein Wolf für den Vorfall verantwortlich ist.

Totes Pony in Pfunds begutachtet

In Pfunds wurde am Montag ein totes Pony amtstierärztlich untersucht. Dabei ergab sich der Verdacht, dass ein Bär an dem Vorfall beteiligt gewesen sein könnte. Eine veterinärmedizinische Untersuchung zur weiteren Abklärung möglicher anderer Ursachen stand zum Zeitpunkt der Begutachtung noch aus.

Bär mehrfach von Wildkamera erfasst

In dem betroffenen Gebiet wurde bereits Ende Juli ein Bär von einer Wildkamera aufgenommen. Eine weitere Aufnahme entstand am Montag. Hinweise darauf, dass sich das Tier gezielt Menschen oder Siedlungsgebieten genähert hätte, liegen nicht vor.

Zur weiteren Abklärung wurden Tupferproben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien geschickt.