Zirler Berg: Feuerwehr befreit zwei Frauen aus umgekipptem Auto

Zirler Berg: Auto kippt um – Fahrerinnen bleiben unverletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich am Zirler Berg im Bezirk Innsbruck-Land ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto umkippte. Beide Insassinnen konnten das Fahrzeug nicht selbst verlassen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Seefeld. Laut Polizei war ausschließlich das Fahrzeug einer 74-jährigen Lenkerin beteiligt. Das Auto kippte um und kam auf der Fahrerseite zu liegen.

Feuerwehrleute retteten die Lenkerin sowie ihre Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Das Rote Kreuz Innsbruck-Land meldete zunächst leichte Verletzungen bei beiden Frauen. Untersuchungen in der Klinik Innsbruck ergaben laut Polizei jedoch, dass beide Frauen unverletzt geblieben sind.

Die B177 (Seefelder Straße) musste im Zuge des Einsatzes vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde in beide Richtungen teilweise umgeleitet.