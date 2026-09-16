Zusammenstoß zweier O-Busse in Salzburg – vier Personen verletzt

Auf der Müllner Hauptstraße in der Stadt Salzburg sind zwei O-Busse zusammengestoßen. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt, drei weitere Betroffene begaben sich im Anschluss selbstständig zum Arzt. Rotes Kreuz und ein Notarzt versorgten die Verletzten am Unfallort.

Zusammenstoß auf zentraler Ausweichstrecke

Der Unfall ereignete sich auf der Müllner Hauptstraße, die derzeit als Ausweichroute für Busse dient, während das Neutor gesperrt ist. Zwei O-Busse kollidierten auf diesem Streckenabschnitt.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt. Drei weitere Personen, die ebenfalls betroffen waren, suchten nach dem Unfall aus eigenem Antrieb einen Arzt auf. Für die Erstversorgung am Unfallort waren das Rote Kreuz sowie ein Notarzt im Einsatz.

Neutor-Sperre und Auswirkungen auf den Busverkehr

Sperrungen zentraler Verkehrsachsen wie des Neutors erfordern in der Salzburger Altstadt in der Regel großräumige Umleitungen für den öffentlichen Busverkehr. Strecken wie die Müllner Hauptstraße übernehmen dabei häufig zusätzlichen Verkehr, der unter normalen Bedingungen über andere Routen abgewickelt wird. Solche Ausweichstrecken sind oft enger dimensioniert oder weniger auf ein hohes Busaufkommen ausgelegt als die eigentlichen Hauptrouten.

Grundsätzlich stellen O-Busse, also elektrisch betriebene Oberleitungsbusse, im Stadtverkehr besondere Anforderungen an die Streckenführung. Sie sind an die Fahrleitung gebunden und damit weniger flexibel als herkömmliche Dieselbusse, wenn es um kurzfristige Ausweichmanöver im Straßenverkehr geht. Bei Umleitungen infolge von Straßensperren müssen deshalb auch die vorhandenen Oberleitungen und die Streckenbreite berücksichtigt werden.

Bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung mehrerer Personen ist es üblich, dass Einsatzkräfte vor Ort eine erste Einschätzung der Verletzungen vornehmen. Personen mit leichteren Beschwerden entscheiden sich dabei nicht selten dafür, im Anschluss eigenständig eine Arztpraxis oder Ambulanz aufzusuchen, anstatt unmittelbar am Unfallort in ein Rettungsfahrzeug transportiert zu werden.