Zwei Bergeinsätze in Oberösterreich: Erschöpfter 80-Jähriger und verletzte Wanderin gerettet

Die Bergrettung in Oberösterreich ist am Freitag, 24. Oktober 2026, zu zwei alpinen Notlagen ausgerückt. In Mondsee im Bezirk Vöcklabruck verletzte sich eine 35-jährige Deutsche beim Abstieg vom Almkogel am Knöchel. In Bad Ischl im Bezirk Gmunden musste ein erschöpfter 80-jähriger Wanderer aus Wien mit der Gebirgstrage abtransportiert werden.

Erschöpfung am Jainzen bei Bad Ischl

Der 80-Jährige war auf den 814 Meter hohen Jainzen bei Bad Ischl gewandert. Im oberen Drittel des Aufstiegs drohte er auf dem steilen und rutschigen Wanderweg kurzzeitig abzustürzen. Der Mann verständigte daraufhin die Bergrettung Bad Ischl.

Ein zufällig vorbeikommender Wanderer leistete dem 80-Jährigen Hilfe und begleitete ihn zunächst talwärts. Wegen zunehmender Erschöpfung und unsicheren Ganges des Mannes war ein weiterer Abstieg jedoch kaum mehr möglich. Die Bergrettung Bad Ischl traf gemeinsam mit einem Alpinpolizisten auf etwa 700 Meter Seehöhe auf die beiden Männer. Der erschöpfte Wanderer wurde unverletzt ins Tal gebracht.

Verletzung beim Abstieg vom Almkogel

Bei einem zweiten Einsatz am selben Tag verletzte sich eine 35-jährige Deutsche beim Abstieg vom Almkogel in Mondsee am Knöchel. Auch sie wurde von der Bergrettung aus der alpinen Notlage befreit.

Herausforderungen bei Bergungen in steilem Gelände

Einsätze wie jener am Jainzen zeigen, mit welchen Schwierigkeiten Bergretter bei der Versorgung erschöpfter oder gehbehinderter Personen in alpinem Gelände konfrontiert sind. Grundsätzlich kann körperliche Erschöpfung in Kombination mit steilen, rutschigen Wegabschnitten dazu führen, dass Betroffene auch mit fremder Unterstützung nicht mehr sicher eigenständig absteigen können. In solchen Fällen wird häufig eine Gebirgstrage eingesetzt, mit der Verletzte oder Erschöpfte über unwegsames Gelände ins Tal transportiert werden.

Bei vergleichbaren Vorgängen arbeiten Bergrettungsorganisationen üblicherweise eng mit der Alpinpolizei zusammen, insbesondere wenn eine Situation eine gewisse Gefährdung birgt oder zusätzliche Kräfte für den Abtransport benötigt werden. Die Alarmierung erfolgt dabei in der Regel durch die betroffenen Personen selbst oder durch Begleitpersonen, die über Mobiltelefon direkten Kontakt zur Leitstelle aufnehmen können.

Stürze und Erschöpfungszustände zählen neben Verstauchungen und Brüchen zu den häufigsten Gründen für alpine Rettungseinsätze. Besonders im Herbst, wenn Wege durch Laub, Feuchtigkeit oder erste Fröste rutschiger werden, steigt das Risiko von Ausrutschern auf steilen Passagen. Erfahrene Bergretter weisen deshalb regelmäßig darauf hin, Kondition und Trittsicherheit realistisch einzuschätzen, bevor man sich auf anspruchsvollere Abschnitte eines Wanderwegs begibt.