Zwei Bergrettungseinsätze am Wochenende: Erschöpfte Wanderer in steilem Gelände gerettet

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Innerhalb weniger Stunden mussten Bergretter am Wochenende zu zwei Einsätzen ausrücken, bei denen junge Wanderer in alpinem Gelände nicht mehr weiterkamen. Am Hochstaufen bei Bad Reichenhall geriet ein 22-jähriger Mann aus Hessen wegen Erschöpfung und Kälte in Not, im Bereich des Königsjodler-Klettersteigs bei Mühlbach im Pongau musste ein 19-jähriger Deutscher ins Tal gebracht werden, nachdem ihn seine Begleiter zurückgelassen hatten.

Erschöpft im steilen Gelände am Hochstaufen

Drei junge Männer aus Hessen waren am Sonntagnachmittag auf dem Steig über die Steinernen Jäger in Richtung Gipfel des Hochstaufen unterwegs. Der Berg liegt im grenznahen Bayern bei Bad Reichenhall. Im Verlauf der Tour konnte ein 22-Jähriger aus der Gruppe wegen Erschöpfung und Kälte im steilen, teils absturzgefährdeten Gelände nicht mehr weitergehen. Seine beiden Begleiter alarmierten daraufhin die Bergrettung und blieben bei ihm, bis Hilfe eintraf.

Mehrere Versuche, die drei Bergsteiger mit einem Hubschrauber zu erreichen, scheiterten an Schneefall und schlechter Sicht. Die Einsatzkräfte sicherten die Männer stattdessen mit einem Seil und begleiteten sie im hochalpinen Gelände hinauf zum Reichenhaller Haus beim Gipfel des Hochstaufen. Die Schutzhütte war für die Saison bereits geschlossen, der Hüttenwirt nahm das Trio und seine Retter dennoch auf. Alle konnten dort übernachten und wurden verpflegt.

Zurückgelassener Wanderer im Birgkar geborgen

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem weiteren Einsatz: Bergretter holten einen 19-jährigen Deutschen aus dem Königsjodler-Klettersteig über das Birgkar ins Tal. Der Klettersteig liegt bei Mühlbach im Pongau, am Hochkönig. Der junge Mann war von seinen Begleitern zurückgelassen worden. Die Bergretter waren bei diesem Einsatz ebenso wie bei dem am Hochstaufen stundenlang im Einsatz, ein Teil der Arbeiten fand bei Dunkelheit statt.

Risiken bei spätherbstlichen Hochtouren

Grundsätzlich verändern sich die Bedingungen im Hochgebirge im Spätherbst rasch und oft kleinräumig. Schneefall, sinkende Temperaturen und kürzere Tageslichtphasen erschweren Touren, die im Sommer noch unproblematisch verlaufen. Steige mit ausgesetzten, absturzgefährdeten Passagen wie an den Steinernen Jäger oder in Klettersteigen verlangen bei winterlichen Verhältnissen zusätzliche Trittsicherheit und Ausrüstung, die im Herbst nicht immer mitgeführt wird.

Üblicherweise übernehmen ehrenamtliche Bergwachten und Bergrettungsorganisationen in solchen Situationen die Suche, Sicherung und den Abtransport betroffener Personen. Je nach Witterung kommen dabei Hubschrauber zum Einsatz, bei schlechter Sicht oder starkem Schneefall ist ein Flug jedoch häufig nicht möglich. In solchen Fällen bleibt der Aufstieg oder Abstieg zu Fuß, gesichert mit Seilen und unter Mitwirkung mehrerer Einsatzkräfte, die einzige Option. Das kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen und zusätzliche Kräfte binden.

Bereits geschlossene Schutzhütten dienen in Notsituationen grundsätzlich weiterhin als mögliche Anlaufstellen, auch wenn der reguläre Betrieb für die Saison beendet ist. Hüttenwirte und -wirtinnen, die zum Zeitpunkt eines Einsatzes noch vor Ort sind, können betroffenen Personen und Einsatzkräften kurzfristig Unterkunft und Verpflegung bieten, bis eine sichere Weiterfahrt ins Tal möglich ist.

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