Zwei Frauen bei Frontalzusammenstoß in Seeboden verletzt

In Seeboden im Bezirk Spittal/Drau sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwei Frauen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf einer Gemeindestraße, als ein Pkw ins Schlingern geriet und auf die Gegenfahrbahn kam.

Kollision auf Gemeindestraße in Seeboden

Eine 23-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße in Seeboden unterwegs, als ihr Fahrzeug ins Schlingern geriet. Dabei geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, das von einer 52-jährigen Frau gelenkt wurde.

Beide Lenkerinnen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Verletzungen wurden als unbestimmten Grades beschrieben. Der Rettungsdienst versorgte beide Frauen noch an der Unfallstelle, anschließend wurden sie ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.

Schleudervorgänge auf Gemeindestraßen

Gemeindestraßen weisen gegenüber höherrangigen Straßen wie Landes- oder Bundesstraßen oft andere bauliche Merkmale auf. Sie sind häufig schmäler, können engere Kurvenradien aufweisen und sind nicht immer durchgehend mit baulichen Trennungen zwischen den Fahrtrichtungen ausgestattet. Gerät ein Fahrzeug auf einer solchen Strecke ins Schlingern, führt die Fahrbahnbreite in Kombination mit Gegenverkehr häufiger zu Kollisionen auf der Gegenfahrbahn als auf breiteren Straßen mit baulicher Trennung.

Ursachen für ein Schlingern eines Fahrzeugs können grundsätzlich vielfältig sein, etwa Fahrbahnzustand, Geschwindigkeit, Witterungseinflüsse oder technische Faktoren. Im konkreten Fall wurde zur Ursache nichts Näheres mitgeteilt.

Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist in Österreich üblicherweise die Rettung für die medizinische Erstversorgung vor Ort zuständig. Verletzte Personen werden je nach Zustand und Verfügbarkeit in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus gebracht, in diesem Bezirk ist dies in der Regel das Krankenhaus Spittal/Drau. Die Einordnung von Verletzungen erfolgt häufig zunächst vorläufig als „unbestimmten Grades“, bis durch weitere medizinische Untersuchungen eine genauere Einschätzung möglich ist.