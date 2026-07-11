Zwei neue Schnellbuslinien verbinden Flachgau ab September schneller mit Salzburg

Zwei neue Schnellbuslinien im Flachgau starten im September

Im Herbst gehen im Flachgau zwei neue Schnellbuslinien in Betrieb. Die Linien 121X und 131X nehmen am 14. September ihren Betrieb auf – zeitgleich mit dem Beginn der Neutorsperre in der Stadt Salzburg.

Linie 121X: Mattsee – Salzburg

Die Linie 121X verbindet Mattsee über Seeham und Obertrum mit der Stadt Salzburg. Ab Salzburg Nord führt die Route über die Bahnhofstraße zum Hauptbahnhof. Dabei wird das Landesdienstleistungszentrum an der Ecke Karl-Wurmb-Straße/Engelbert-Weiß-Weg angebunden. Die Linie fährt weiter ins Stadtzentrum zur Haltestelle Petersbrunnstraße; die Umkehr erfolgt an der Buskehre Akademiestraße. Die Fahrzeit zwischen Mattsee und dem Salzburger Hauptbahnhof verkürzt sich mit der neuen Linie von bisher 50 auf 40 Minuten.

Linie 131X: Berndorf – Salzburg

Die Linie 131X bedient die Achse Berndorf–Seekirchen–Eugendorf–Salzburg. Ab Eugendorf verläuft die Route über die A1 bis Salzburg Nord/Einfahrt Bahnhofstraße. Auch diese Linie hält am Hauptbahnhof mit Anbindung des Landesdienstleistungszentrums und führt weiter zur Haltestelle Petersbrunnstraße im Stadtzentrum.

Beide Schnellbuslinien verkehren im Stundentakt. Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) ist für den Bereich zuständig.