Zwei Salzburger Fachkräfte treten bei Berufsweltmeisterschaft in Shanghai an

Zwei junge Fachkräfte aus Salzburg treten Ende September 2026 bei den WorldSkills, den Berufsweltmeisterschaften, in Shanghai an. Bernhard Moser, 21 Jahre alt und Techniker für Land- und Baumaschinen aus Eben im Pongau, sowie Julia Gschwandtner, 22 Jahre alt und Floristin aus Bergheim, vertreten das Bundesland bei dem internationalen Wettbewerb. Mehr als 1.400 junge Fachkräfte aus Industrie, Technik und Dienstleistungsberufen aus aller Welt nehmen an den Bewerben teil, die am 22. September 2026 beginnen.

Zwei Salzburger Wege nach Shanghai

Bernhard Moser absolvierte sein Training in der Reparaturwerkstatt eines Betriebs in Puch bei Hallein im Tennengau. Zu seinen Aufgaben zählt es, Probleme im Bereich der Hydraulik zu beheben. Für den Wettbewerb trainierte er auch an Wochenenden. Sein Trainer ist Andreas Scharler, der das Reparaturzentrum bei Liebherr leitet. In Shanghai wird Moser vier Tage lang antreten, die Bewerbssprache ist Englisch.

Julia Gschwandtner qualifizierte sich als beste Floristin Österreichs für die Berufs-WM. Bereits 2025 war sie Floristik-Staatsmeisterin. Für die letzte Trainingswoche vor dem Wettbewerb verzichtete sie auf ihren Urlaub. Bei ihrem Bewerb kommt es auf Genauigkeit, Schnelligkeit und Kreativität an.

Bilanz des österreichischen Teams

Das österreichische Berufs-WM-Team hat bei den vergangenen Austragungen zahlreiche Medaillen gesammelt. Für eine Salzburger Fachkraft liegt der letzte Stockerlplatz allerdings sieben Jahre zurück.

Berufswettbewerbe als internationale Leistungsschau

Die WorldSkills gelten als eine der größten internationalen Plattformen für berufliche Bildung. Grundsätzlich messen sich dabei junge Fachkräfte aus technischen, handwerklichen und dienstleistungsorientierten Berufen in praxisnahen Aufgabenstellungen, die unter Zeitdruck und nach international einheitlichen Bewertungskriterien gelöst werden müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizieren sich üblicherweise über nationale Meisterschaften oder Auswahlverfahren in ihrem jeweiligen Herkunftsland.

Die Vorbereitung auf einen solchen Wettbewerb erfolgt in der Regel über einen längeren Zeitraum und in enger Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben oder Berufsschulen. Trainerinnen und Trainer aus der jeweiligen Branche begleiten die Teilnehmenden dabei, praxisnahe Aufgaben zu üben, die den internationalen Bewerbsbedingungen möglichst nahekommen. Da die Wettkampfsprache bei den WorldSkills Englisch ist, gehört auch die sprachliche Vorbereitung häufig zum Trainingsprogramm.

Für Betriebe und Institutionen, die Nachwuchskräfte für solche Wettbewerbe freistellen und begleiten, bietet die Teilnahme grundsätzlich auch eine Gelegenheit, die eigene Ausbildungsqualität im internationalen Vergleich sichtbar zu machen. Die Ergebnisse der WorldSkills werden in vielen Ländern auch als Indikator für den Stand der beruflichen Bildung in einzelnen Branchen wahrgenommen.