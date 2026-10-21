Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Felbertauernstraße in Mittersill

Bei einem Verkehrsunfall auf der Felbertauernstraße im Bereich Elisabethsee in Mittersill im Pinzgau sind am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, zwei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen Mittag, als ein Lastwagen und ein Pkw zusammenstießen. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß von Lkw und Pkw

Nach dem Zusammenstoß auf der Felbertauernstraße war das Rote Kreuz mit dem Notfallhubschrauber Martin 6, einem Notarztfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort. Eine verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach im Pongau geflogen. Die zweite verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen in das Tauernklinikum in Zell am See gebracht.

Die B108 musste im Gemeindegebiet von Mittersill mehr als eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 13:00 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben.

Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill war mit 19 Einsatzkräften im Einsatz. Sie unterstützte das Rote Kreuz, sicherte die Unfallstelle mit Absperrungen und einem Sichtschutz ab und stellte einen Brandschutz her. Gemeinsam mit den Straßenerhaltern und einem Abschleppunternehmen führte die Feuerwehr anschließend die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch.

Einsatzabläufe bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten

Bei Verkehrsunfällen mit schwerverletzten Personen rücken üblicherweise mehrere Einsatzorganisationen gemeinsam aus. Die Feuerwehr übernimmt dabei in der Regel die Absicherung der Unfallstelle, etwa durch Absperrungen und Sichtschutz, um sowohl die Verletzten als auch Einsatzkräfte vor nachfolgendem Verkehr sowie vor Blicken Vorbeifahrender zu schützen. Zusätzlich stellt sie häufig einen vorsorglichen Brandschutz her, falls austretende Betriebsstoffe oder beschädigte Fahrzeugteile ein Risiko darstellen könnten.

Das Rote Kreuz ist für die medizinische Erstversorgung und den Transport der Verletzten zuständig. Bei schweren Verletzungen kommt häufig ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, da dieser eine rasche Verlegung in geeignete Kliniken ermöglicht, insbesondere wenn der Weg über die Straße durch Verkehr, Gelände oder Entfernung erschwert wäre. Welches Krankenhaus im Einzelfall angefahren wird, richtet sich üblicherweise nach der Art der Verletzungen und den verfügbaren Behandlungskapazitäten der jeweiligen Klinik.

Straßensperren im Zuge solcher Einsätze dienen in erster Linie dazu, den Einsatzkräften ungestörtes Arbeiten an der Unfallstelle zu ermöglichen und weitere Gefahren durch den fließenden Verkehr auszuschließen. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme folgen in der Regel Aufräumarbeiten, bei denen Feuerwehr, Straßenerhalter und Abschleppunternehmen zusammenarbeiten, um die Fahrbahn zu reinigen, beschädigte Fahrzeuge zu bergen und die Strecke wieder für den Verkehr freizugeben.