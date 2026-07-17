Zwei Senioren mussten in Vorarlberg aus alpinem Gelände gerettet werden

Zwei alpine Notlagen in Vorarlberg: Hubschraubereinsätze am Glattjoch und an der Kanzelwand

Am Donnerstag kam es in Vorarlberg zu zwei voneinander unabhängigen Notlagen im alpinen Gelände. In beiden Fällen mussten Rettungskräfte mit Hubschraubern eingesetzt werden.

Kreislaufkollaps unterhalb des Glattjochs

Eine 72-jährige Frau war gemeinsam mit ihrer Schwester von Brand in Richtung Glattjoch unterwegs. Etwa 200 Meter unterhalb des Gipfels erlitt sie einen Kreislaufkollaps und war kurzzeitig bewusstlos. Die Schwester alarmierte die Rettungskräfte.

Die 72-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.

Erschöpfter Wanderer an der Kanzelwand

Im Bereich der Kanzelwand geriet ein 79-jähriger Mann in eine Notlage. Seine Frau war zuvor mit der Kanzelwandbahn abgefahren. Der Mann konnte aufgrund von Erschöpfung nicht mehr selbständig weitergehen und setzte einen Notruf ab. Ein Hubschrauber des Bundesinnenministeriums barg ihn per Seilbergung. Der 79-Jährige blieb unverletzt.