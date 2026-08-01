Zwei Verletzte bei Kollision im Kreisverkehr – Alkotest bei Lkw-Lenker positiv

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in St. Johann in Tirol

Bei einem Verkehrsunfall auf der B178 in St. Johann in Tirol sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs.

Eine 44-jährige deutsche Staatsangehörige lenkte einen Pkw von St. Johann in Richtung des Kreisverkehrs. In ihrem Fahrzeug befanden sich zudem ihr Lebensgefährte sowie ihre beiden Kinder im Alter von 17 und vier Jahren. Ein 26-jähriger einheimischer Lenker fuhr mit einem Klein-Lkw von der Innsbruckerstraße kommend in Richtung desselben Kreisverkehrs. Im Kreisverkehr kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurden die 44-jährige Pkw-Lenkerin sowie ihre 17-jährige Tochter verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Ein bei dem 26-jährigen Lenker des Klein-Lkw durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein noch an der Unfallstelle vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen werden Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet.