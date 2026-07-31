Zwei Verletzte bei Kreuzungsunfall in Michaelerberg-Pruggern

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Michaelerberg-Pruggern

Bei einem Verkehrsunfall in Michaelerberg-Pruggern im Bezirk Liezen sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich der L712 mit der B320.

Eine 79-jährige Lenkerin aus Oberösterreich bog mit ihrem Fahrzeug in die B320 ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem zweiten Fahrzeug.

Eine 60-jährige Frau, die das andere Fahrzeug lenkte, sowie ein neunjähriger Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus Schladming gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die 79-jährige Lenkerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei den beiden Fahrerinnen keinen Alkoholkonsum fest.