Zwölf Einbrüche in einer Woche: Polizei verstärkt Streifen in Bruno-Marek-Allee

In der Bruno-Marek-Allee in Wien-Leopoldstadt kam es innerhalb einer Woche zu zwölf Einbrüchen. Am Donnerstagabend tauschten sich Anrainerinnen und Anrainer bei einem Stammtisch mit der Grätzlpolizei über die Vorfälle aus. Die Polizei kündigte dabei mehr Streifen und Anhaltungen in dem Gebiet an, die Ermittlungen zu den Einbrüchen laufen weiter.

Reaktionen aus Polizei und Bezirk nach Einbruchsserie

Der Stammtisch in der Bruno-Marek-Allee bot Anwohnerinnen und Anwohnern die Gelegenheit, direkt mit Vertretern der Grätzlpolizei über die Häufung der Einbrüche zu sprechen. Als Reaktion auf die zwölf Fälle innerhalb einer Woche sagte die Polizei zu, die Präsenz in der Allee durch zusätzliche Streifen zu erhöhen und verstärkt Anhaltungen durchzuführen.

Parallel dazu traf sich die Wirtschaftskammer Wien mit den Betrieben des Grätzels. Dabei wurde angekündigt, die Unternehmen künftig bei der Sicherung ihrer Betriebe zu unterstützen. Für Sicherungsmaßnahmen wurden den Betrieben Rabatte in Aussicht gestellt. Bei der Besprechung kam zudem der Personalmangel bei der Polizei zur Sprache.

Im Zusammenhang mit den Gesprächen wurde außerdem auf eine deutliche Aufstockung des Jugendbudgets verwiesen. Die sogenannte Freie Mitte soll künftig mit einer Parkbetreuung sowie mit Kinder- und Jugendarbeit des Jugendzentrums Nordbahnhof ausgestattet werden.

Einbruchsschutz als Thema für Gewerbetreibende

Grundsätzlich stellt sich für Gewerbetreibende nach gehäuften Einbrüchen in einem Grätzel regelmäßig die Frage nach wirksamen Sicherungsmaßnahmen für die eigenen Betriebsräume. Dazu zählen üblicherweise bauliche Vorkehrungen wie einbruchshemmende Türen und Fenster, Alarmanlagen oder Videoüberwachung, aber auch organisatorische Maßnahmen wie eine bessere Beleuchtung von Eingangsbereichen oder Absprachen zwischen benachbarten Betrieben. Wirtschaftskammern bieten in solchen Situationen häufig Beratungsleistungen an und vermitteln Kontakte zu Fachbetrieben, die entsprechende Sicherheitstechnik installieren.

Finanzielle Anreize wie Rabatte oder Förderungen für Sicherungsmaßnahmen sollen in der Regel die Investitionsbereitschaft von Unternehmen erhöhen, da solche Maßnahmen mit Kosten verbunden sind, die vor allem kleinere Betriebe nicht immer ohne Weiteres stemmen können. Für die Polizei wiederum gehört eine erhöhte Präsenz durch zusätzliche Streifen zu den klassischen Instrumenten, um in einem betroffenen Gebiet kurzfristig sichtbar zu reagieren und potenzielle Täter abzuschrecken.

Der bei solchen Anlässen häufig angesprochene Personalmangel bei der Polizei ist ein wiederkehrendes Thema in der öffentlichen Debatte über innere Sicherheit. Engpässe beim Personal können sich auf die Möglichkeiten auswirken, Streifentätigkeit und Ermittlungsarbeit gleichzeitig in gewünschtem Umfang zu leisten.

Auch die Jugendarbeit wird in urbanen Grätzeln immer wieder als ein Baustein im Zusammenleben vor Ort genannt. Einrichtungen wie Jugendzentren und Parkbetreuungen bieten üblicherweise niederschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum und sollen zu einem geordneten Miteinander im jeweiligen Grätzel beitragen.