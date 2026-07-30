Zwölf Leichtverletzte nach Vollbremsung eines Linienbusses in Leonding

In Leonding im Bezirk Linz-Land hat ein Linienbusfahrer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr eine Vollbremsung eingeleitet. Dabei wurden zwölf Fahrgäste leicht verletzt, darunter mehrere Kinder.

Der Bus war auf der Nußböckstraße in Richtung Untergaumberg unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Hochstraße kam es beinahe zu einer rechtwinkeligen Kollision mit einem Kleintransporter, der auf der Hochstraße in Richtung Linz fuhr. Der Bus konnte noch rechtzeitig vor dem Kleintransporter zum Stillstand gebracht werden, ein Zusammenstoß wurde verhindert.

Den Busfahrer lenkte ein 65-Jähriger aus Linz. Den Kleintransporter steuerte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, auf dem Beifahrersitz saß eine 25-jährige Frau. Im Bus befanden sich mehrere Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern.

Sechs der verletzten Personen wurden zur weiteren Abklärung in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Verletzte lehnten nach der Erstversorgung einen Transport in ein Krankenhaus ab.