„Cibaria Italiana“: Pasta-Künstler eröffnet im Herzen der Josefstadt

Mit dem neuen Lokal „Cibaria Italiana“ wird die Kunst des Pastamachens nach Wien gebracht. In der Josefstädter Straße 69 wird in einer Atmosphäre, die einem gemütlichen italienischen Wohnzimmer gleichen soll, jede Nudel noch per Hand gefertigt.

WIEN/JOSEFSTADT. Ein Essen bei den italienischen Nachbarn – genau dieses Gefühl und diese Atmosphäre möchte „Cibaria Italiana“ vermitteln. Das neue Restaurant bringt die kulinarischen Traditionen des Nordens Italiens direkt in die Josefstadt.

Bei der Eröffnung in der Josefstädter Straße 69 herrschte reges Treiben, begleitet von fröhlichem Gelächter und klirrenden Gläsern. Auch das Lokal MeinBezirk wurde beim Eintreten mit einem herzlichen „Ciao ragazzi“ begrüßt und sofort zu einem Prosecco vom Fass eingeladen.

Vom Stammgast zur Inhaberin

Die Geschichte der Inhaber Mario Colombelli und Anita Rehberger könnte direkt aus einem Film stammen. Rehberger, die einst Stammkundin in Colombellis Restaurant im zweiten Bezirk war, freundete sich durch ihre wöchentlichen Besuche mit ihm an. Als er gezwungen war, sein Restaurant zu schließen, entschieden sie sich gemeinsam dazu, einen neuen Standort zu suchen, was zur Gründung ihrer gastronomischen Partnerschaft führte.

Ihr Ziel ist es, die italienische Kunst der Pastaherstellung nach Wien zu bringen. „In Wien gibt es ein solches Angebot nicht. Häufig wird Italien nur mit Pizza assoziiert und nicht mit der Vielfalt an Pasta. Jede Region hat ihre eigenen Pasta-Variationen, und genau das möchten wir den Wienerinnen und Wienern näherbringen“, erklärt Colombelli. Der aus Bologna stammende Gastronom hat über 20 Jahre Kochkunst in seinem Restaurant verfeinert.

Restaurant als Wohnzimmer

Die Speisekarte bietet eine kleine Auswahl, die sich täglich bis auf drei Gerichte ändert. Dazu gehören unter anderem klassische Tortellini und Tagliatelle mit Ragù alla Bolognese. Die Pasta wird von Hand gefertigt, und auch alle anderen Gerichte sind hausgemacht. „Sogar die Biskotten für unser Tiramisu stellen wir selbst her“, fügt Rehberger hinzu.

Colombelli legt zudem Wert darauf, dass die Gäste verstehen, woher die verschiedenen Pasta-Sorten stammen. Er hat Holztafeln geschnitzt, auf denen die Regionen abgebildet sind, aus denen die jeweiligen Pastaspezialitäten stammen: „Man kann sehen, dass sich innerhalb von zehn Kilometern die Pastaarten unterscheiden können.“

Neben den authentischen Speisen ist den Besitzern auch die Atmosphäre wichtig: „Mit Cibaria Italiana möchten wir vermitteln, dass man bei einer italienischen Familie zu Hause zum Essen eingeladen wird.“

Das „Cibaria Italiana“ in der Josefstädter Straße 69 hat von Montag bis Samstag von 12:30 bis 22:00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter cibariaitaliana.com.

