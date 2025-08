Cineplexx Graz: Gewinne eines von sechs Tickets für „Das Kanu des Manitu“!

Mit „Das Kanu des Manitu“ bringt Michael Bully Herbig das Publikum erneut in die aufregende Welt des Wilden Westens. Die Aktion von MeinBezirk und Cineplexx Graz verlost 2×3 Tickets für die Vorstellung im Rahmen der Action Night am 14. August um 20.30 Uhr. Obendrauf gibt’s eine Coca-Cola-Dose (0,33 Liter).

GRAZ. Er ist zurück: 23 Jahre nach dem Kultfilm „Der Schuh des Manitu“ kehrt Michael Bully Herbig mit der lang erwarteten Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ auf die Leinwand zurück. In diesem neuen Abenteuer begleiten wir Abahachi, den Häuptling der Apachen (gespielt von Herbig selbst), und seinen weißen Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz). Zusammen kämpfen sie erneut für Frieden und Gerechtigkeit. Doch die beiden werden von einer neuen, skrupellosen Bande in eine Falle gelockt, die sich das sagenumwobene „Kanu des Manitu“ einverleiben möchte. Ihre treuen Freunde, der charmante Grieche Dimitri (Rick Kavanian) und seine neue Begleiterin Mary (Jasmin Schwiers), versuchen, die beiden zu retten, doch das Abenteuer führt sie auf ungeahnte Pfade.

Neben den bekannten Charakteren dürfen sich die Fans auch auf ein Comeback von Sky du Mont freuen. Das Ensemble wird durch Jessica Schwarz und Friedrich Mücke ergänzt, wodurch die Zuschauer auf eine spannende und abwechslungsreiche Darbietung gespannt sein dürfen. Das Team hinter „Das Kanu des Manitu“ hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in malerischen Landschaften Spaniens sowie den USA gedreht. Der offizielle Kinostart ist am 14. August 2025, und die Premiere findet im Cineplexx Graz während der Action Night statt.

Teilnehmen und gewinnen

Für die Action Night am 14. August um 20.30 Uhr im Cineplexx Graz (Alte Poststraße 470, 8055 Graz) gibt es nun 3×2 Tickets zu gewinnen. Die Gewinner werden nach Teilnahme per E-Mail von MeinBezirk benachrichtigt. Zudem erhält jeder Gast eine 0,33 ml Coca-Cola-Dose, um das Kinoerlebnis noch zu versüßen.

Die Kinotickets können am Tag der Vorführung bis spätestens 30 Minuten vor Beginn im Cineplexx Graz abgeholt werden und sind ausschließlich für die Vorstellung um 20.30 Uhr gültig. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinne 2 von 6 Tickets für „Das Kanu des Manitu“.

Das könnte dich auch interessieren:

Backstreet Boys hängen dritte Schladming-Show an

Woodstock-Feeling mit Blechhauf’n und Co. in Ottendorf.

Sarah Jessica Parker trägt Lena Hoschek-Kleid.