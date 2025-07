Cineplexx Graz: Gewinnen Sie 2 von 6 Tickets für „Die nackte Kanone“

Die legendäre Filmreihe „Die nackte Kanone“ kehrt zurück! MeinBezirk und Cineplexx Graz verlosen 2×3 Tickets für die Vorstellung während der Action Night am 31. Juli um 20:30 Uhr. Inkludiert ist eine Coca-Cola-Dose (0,33 Liter).

In dieser neuen Verfilmung übernimmt Liam Neeson die Rolle des Lt. Frank Drebin Jr., der die Tradition seines Vaters, Frank Drebin, fortsetzt, eine Figur, die ursprünglich von Leslie Nielsen in den 90er Jahren dargestellt wurde. Regie führt Akiva Schaffer, bekannt für seine Arbeit bei „Saturday Night Live“ und „Popstar: Never Stop Never Stopping“, während Seth MacFarlane als Produzent involviert ist. Neben Neeson sind auch prominente Schauspieler wie Pamela Anderson und CCH Pounder mit von der Partie.

Mach mit und gewinne!

Sei einer der Glücklichen und gewinne 2 von 6 Tickets für die Action Night im Cineplexx Graz (Alte Poststraße 470, 8055 Graz) am 31. Juli um 20:30 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail von MeinBezirk informiert. Zusätzlich zu den Tickets erhält jeder Gast eine Coca-Cola-Dose.

Die Kinotickets müssen am Tag der Vorstellung bis spätestens 30 Minuten vor Beginn im Cineplexx Graz abgeholt werden und sind nur für die 20:30 Uhr-Vorstellung gültig. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

