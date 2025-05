Cineplexx Graz: Sicher dir 2 von 6 Tickets für „Mission: Impossible – The Final Reckoning“!

Redaktion Christoph Lamprecht Cineplexx Graz Gewinne 2 von 6 Tickets für „Mission: Impossible – The Final Reckoning“

Tom Cruise kehrt mit „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ zurück auf die heimischen Kinoleinwände. In dieser neuesten Episode muss Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, sich einer Herausforderung stellen, die sowohl seinen Instinkt als auch moralische Überzeugungen in Frage stellt. Fans von Adrenalin und Action dürfen sich auf fesselnde Szenen freuen. Ein erster Blick auf den Film gibt es im Trailer: Siehe auch Hamas Set to Release Hostages: What You Need to Know! Mitmachen und gewinnen Ergreife die Chance auf 2 von 6 Tickets für die Vorstellung von „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ im Cineplexx Graz (Alte Poststraße 470, 8055 Graz) am 22. Mai um 20 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Tickets müssen am Vorführungstag bis spätestens 30 Minuten vor Beginn im Cineplexx abgeholt werden und sind nur für die genannte Vorstellung gültig. Das Angebot kann nicht in Bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das könnte dich auch interessieren: Die „Nicht-Aktfotografie“ von Markus Schlamadinger

