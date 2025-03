Cineplexx Graz: Sichere dir 2 von 10 Kinotickets für Disneys Schneewittchen!

Die zeitlose Geschichte von Disney’s „Schneewittchen“ kehrt zurück – diesmal als Realverfilmung! Momentan haben Cineplexx Graz und MeinBezirk eine aufregende Aktion: Sie verlosen 5×2 Tickets für eine Abendvorstellung am 21. März, dazu gibt es zauberhafte Drinks in der Cafe Bar Oscar. GRAZ. Mit der Neuinszenierung von „Schneewittchen“ wird das Publikum in eine magische Welt eingeführt, die von Rachel Zegler als Schneewittchen und Gal Gadot als der bösen Königin geprägt ist. Diese dramatische Neuinterpretation wird sowohl alte als auch neue Fans begeistern und könnte in ihrer Darstellung frische Akzente setzen, während sie den klassischen Charme des Originals bewahrt. Die Realverfilmung, die unter der Regie von Marc Webb steht, möchte die Geschichte von Schneewittchen zukunftsweisend aufbereiten und hat bereits viel Zugkraft in den sozialen Medien erzielt. Siehe auch Öffi-Fahrpläne: So verkehren die Wiener Linien zu Weihnachten Greifen Sie die Chance und gewinnen Sie! Jetzt haben Sie die Möglichkeit, 2 von 10 Tickets für die exklusive Vorführung von „Schneewittchen“ im Cineplexx Graz (Alte Poststraße 470, 8055 Graz) am Freitag, dem 21. März, zu gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail von MeinBezirk verständigt. Die kostenfreien Kinotickets müssen am Tag der Filmvorführung bis spätestens 30 Minuten vor Beginn im Cineplexx Graz abgeholt werden. Eine Barablöse ist nicht möglich, und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bereiten Sie sich auf ein zauberhaftes Erlebnis vor! Das Gewinnspiel umfasst 5×2 Kinotickets für „Schneewittchen“. Siehe auch Gerichtsurteil: Rückzahlung trotz Entlastungspaket – Was Sie Jetzt Wissen Müssen! Weitere interessante Themen für Sie: Sehen Sie sich die besten Fotos vom Fasching in der Grazer Innenstadt an und erfahren Sie mehr über die erfolgreiche Premiere von „Die drei Tenöre“. Auch die Sporttermine der Woche in Graz könnten für Sie von Interesse sein. Halten Sie sich über all unsere spannenden Veranstaltungen auf dem Laufenden!



