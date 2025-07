City-Lokal: Ottakringer verwandelt das Bermuda Bräu in die neue „Zapfmeisterei“

Die Ottakringer Brauerei erweckt mit der „Zapfmeisterei“ das legendäre Bermuda Bräu am Rabensteig 6 zu neuem Leben. Bierliebhaber und Fans von traditioneller Wirtshauskultur können sich nun wieder auf erstklassiges Bier und einladende Gastlichkeit freuen.



WIEN/INNERESTADT/OTTAKRING. Das ikonische „Bermuda Bräu“ in der Innenstadt war Jahrzehnte lang ein zentraler Treffpunkt für zahlreiche Wienerinnen und Wiener. Als es im November 2024 Insolvenz anmeldete, war die Trauer um diesen Kulturort groß. Doch die Ottakringer Brauerei hat sich entschlossen, diesem Standort neues Leben einzuhauchen.

Die „Zapfmeisterei“ wird damit zu einem Anziehungspunkt für Nachtschwärmer und Feierfreudige. Das Lokal der Ottakringer Brauerei bietet das beliebte frische Bier und verbindet es mit einer urbanen Wirtshauskultur an einem der historisch bedeutendsten Orte Wiens.

Biergenuss trifft Wiener Küche

„Mit der Zapfmeisterei bringen wir unsere Marke dorthin, wo Bier am besten wirkt: mitten ins Leben“, so Markus Raunig, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei. Zusammen mit dem Gastronomenpaar Gabi und Robert Huth geht es nicht nur darum, Ottakringer Bier in die Wiener Innenstadt zu bringen.

Die Zapfmeisterei bietet kulinarische Höhepunkte der Wiener Wirtshauskultur, und Gäste können sich auf beliebte Gerichte wie Alt-Wiener Backhendl, Spareribs, saisonale Schmankerl und süße Nachspeisen freuen. Dies trägt dazu bei, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, die sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht.

Natürlich wird auch das leidenschaftlich gebraute Bier nicht vernachlässigt. Tobias Frank, 1. Braumeister der Ottakringer, hat angekündigt, dass zwei Sorten frisches, unpasteurisiertes Tankbier direkt von der Brauerei angeboten werden, ohne lange Lagerung oder Transportwege. Zudem wird das Sortiment durch mindestens vier weitere Fassbiere ergänzt, darunter kreative Craft-Biere aus dem Ottakringer BrauWerk. „Das Bier kommt hier so frisch ins Glas, wie es nur geht“, hebt der Braumeister hervor.

Die „Zapfmeisterei“ wird als würdiger Nachfolger des Bermuda Bräu positioniert, ohne dessen einzigartigen Charme zu verlieren. Das neue Lokal hat sich der Aufgabe verschrieben, das zu bewahren, was diesen Standort so populär gemacht hat: „Wirtshauskultur, Bierkompetenz und Lebensfreude.“ Geöffnet ist die Zapfmeisterei täglich von 12 bis 24 Uhr.

