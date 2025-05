CityPark: Charity Auction and Vinyl & CD Swap in Graz

Am 3. und 4. Mai 2025 fand die beliebte CD- und Schallplattenbörse für Musikliebhaber und Sammler wieder in Graz im Citypark am PanoramaPlatz statt. Die Veranstaltung zog viele Besucher an, die die Chance ergriffen, seltene und wertvolle Sammlerstücke zu entdecken. GRAZ. Neben der traditionellen Börse gab es in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf Wohltätigkeit: eine Benefizaktion zugunsten der Organisation „Geben für Leben“, die krebskranken Kindern und deren Familien Unterstützung bietet. Die Initiative betont die Wichtigkeit des solidarischen Miteinanders und überzeugte die Besucher von der Bedeutung solch engagierter Aktionen. Ein Highlight der Veranstaltung war die Versteigerung einzigartiger Sammlerstücke über die Plattform Auktionen.at, die noch bis zum 10. Mai 2025 geöffnet ist. Interessierte können sich auf folgende exklusive Items freuen: Eine signierte Schallplatte von Falco

(Zur Auktion) Eine Schallplatte von Gerd Steinbäcker, signiert von der SK Sturm-Doppel-Sieger-Mannschaft 2023/24

(Zur Auktion) Ein signiertes Trikot der Graz99ers

(Zur Auktion) Diese besonderen Sammlerstücke sorgen für zusätzlichen Reiz und geben Sammlern und Fans die Möglichkeit, ein Stück Musikgeschichte zu erwerben. Solche Veranstaltungen sind nicht nur Anziehungspunkte für Musikliebhaber, sondern auch Orte der Begegnung, die die Kultur des persönlichen Austauschs fördern. Die Veranstaltung hat erneut gezeigt, wie lebendig das Interesse an Vinyl, CDs und der Musikgeschichte in Graz und darüber hinaus ist. Die Mischung aus Nostalgie, Kunst und sozialer Verantwortung hat ein gelungenes Wochenende hervorgebracht, das den Sammlergeist anregte und soziale Projekte unterstützte.

Save the date:

Save the date:

Die nächste Börse im Citypark findet am 13. und 14. September 2025 statt. Halten Sie sich diese Daten frei, um wieder teilzunehmen und vielleicht Ihr persönliches Schatzstück zu entdecken!

