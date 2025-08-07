CL-Playoff: SK Sturm verschiebt Spiel gegen WSG Tirol

SK Sturm Graz nutzt die Möglichkeit, Ligaspiele zwischen zwei Europacup-Play-off-Spielen zu verschieben, und erhält dadurch einen neuen Termin für das bevorstehende Spiel gegen die WSG Tirol in der aktuellen Bundesliga-Saison.

GRAZ/STEIERMARK. Seit der Saison 2021/22 haben die Klubs der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Option, ein Meisterschaftsspiel zu verlegen, wenn zwischen zwei Europacup-Play-off-Spielen ein Ligaspiel angesetzt ist. Der SK Sturm Graz hat sich entschieden, diese Regelung in Anspruch zu nehmen. Das ursprünglich für den 23. August um 19:30 Uhr geplante Spiel der 4. Runde der Admiral Bundesliga gegen die WSG Tirol wurde auf einen neuen Termin verschoben. Dies wurde von der Bundesliga in einer offiziellen Mitteilung bestätigt. Ein neuer Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

Solidaritätstopf ermöglicht die Verschiebung



Der Grund für diese Entscheidung liegt in der möglichen Qualifikation des SK Sturm Graz für die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. Sollte der Club in die UEFA-Champions League einziehen, fließen drei Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf. Dieser Topf kommt allen Bundesliga-Klubs zugute, die nicht in der Ligaphase eines internationalen Wettbewerbs vertreten sind. Bei einer Teilnahme an der Europa League beträgt der Solidaritätsanteil immerhin 1,5 Prozent.

Zusätzlich sind die Fußballfans in Graz und darüber hinaus gespannt auf die Entwicklungen des Klubs. In der Vergangenheit hat Sturm Graz nicht nur durch seine Spielstärke geglänzt, sondern auch durch die Unterstützung seiner treuen Anhänger. Die Organisation von Spielen zu Zeiten, die sowohl den Anforderungen der Liga als auch den Wünschen der Fans gerecht werden, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg des Vereins.

Ein weiterer Aspekt, den die Vereinsoffiziellen im Blick haben, sind die anstehenden Renovierungspläne für die Merkur Arena, das Heimstadion des SK Sturm Graz. Geplante Umbaumaßnahmen zielen darauf ab, den Komfort und die Sicherheit der Fans zu verbessern sowie die Kapazität zu erhöhen. Diese Maßnahmen könnten in Verbindung mit einer erfolgreichen Europacup-Teilnahme dazu beitragen, dass die Arena den modernen Anforderungen eines internationalen Fußballs genügt.

