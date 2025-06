Club-WM: Inter vs Monterrey im Achtelfinale – Überraschendes Aus für River Plate!

Matchbericht: Inter Mailand vs. River Plate

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 45.135 Zuschauern in der Arena stellte Inter Mailand die Weichen für den Sieg erst in den letzten Minuten, als sie numerisch überlegen waren. Der talentierte Jungstürmer Francesco Esposito erzielte in der 72. Minute nach einer feinen Vorarbeit von Petar Sucic das entscheidende Tor. Für den erst 19 Jahre alten Esposito, der in der Vorsaison auf Leihbasis in der Serie B herausragende Leistungen zeigte, war es das erste Pflichtspieltor für Inter Mailand. Zu diesem Zeitpunkt war River Plate bereits in Unterzahl, da Lucas Martinez Quarta die Rote Karte gesehen hatte, nachdem er Henrikh Mkhitaryan als letzter Mann zu Boden gebracht hatte (66.).

Matchverlauf

Die erste Halbzeit verlief relativ ereignislos, was die Zuschauer möglicherweise etwas frustrierte. Doch nach dem Seitenwechsel übernahm Inter das Kommando und hätte durch ihren Kapitän Lautaro Martinez einige wichtige Chancen verwerten müssen. Dies zeigte, dass Inter mehr Druck aufbauen konnte und die Kontrolle über das Spiel übernahm.

72. Minute: Esposito trifft zur Führung.

Esposito trifft zur Führung. 93. Minute: Alessandro Bastoni nutzte das Chaos im Strafraum und erhöhte auf 2:0.

Alessandro Bastoni nutzte das Chaos im Strafraum und erhöhte auf 2:0. 95. Minute: Nach einer Rudelbildung erhielt Gonzalo Montiel die Gelb-Rote Karte.

Mit dem Tor von Alessandro Bastoni in der nachspielzeit bestätigte die Mannschaft ihre Dominanz. Bastoni profitierte von der Unordnung in der Hintermannschaft der Argentinier und erzielte mit einem wuchtigen Schuss.

Blick auf die nächsten Spiele

Inter Mailand wird nun am kommenden Montag in Charlotte gegen Fluminense aus Rio de Janeiro antreten, einem weiteren südamerikanischen Club. Gleichzeitig bereitet sich ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und das Dortmunder Team darauf vor, am Dienstag in Atlanta gegen Monterrey zu spielen. Monterrey, das mexikanische Überraschungsteam, hatte zuvor bereits Unentschieden gegen Inter (1:1) und River Plate (0:0) gespielt. In einem eindrucksvollen Spiel machten sie gegen Urawa alles klar, indem sie innerhalb von nur zehn Minuten drei Tore erzielten:

Nelson Deossa (30. Minute)

(30. Minute) German Berterame (34. Minute)

(34. Minute) Jesus Corona (39. Minute)

(39. Minute) German Berterame (97. Minute – weiteres Tor)

Die Japaner schieden schon zuvor aus und mussten ohne Punktgewinn die Heimreise antreten.

Zusammenfassung

Inter Mailand sicherte sich mit einem starken Finish den Sieg gegen River Plate. Der Auftritt von Francesco Esposito zeigt das Potenzial des jungen Spielers, während die Vorfreude auf die kommenden Spiele mit anderen südamerikanischen Teams weiter wächst.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Inter und die anderen Teams in den nächsten Begegnungen schlagen werden, aber die Leistungen in diesem Spiel deuten auf eine spannende Saison hin.