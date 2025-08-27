Club zu verkaufen: Bollwerk Graz öffnet seine Tore für immer den letzten Schluss.

Das Bollwerk in Graz schließt endgültig. Dies gaben die Betreiber am Dienstagabend auf Facebook bekannt. Stattdessen möchten sie sich auf den Betrieb des ehemaligen „La Noche“ in Gralla konzentrieren. Der Club in Graz steht nun zum Verkauf.

GRAZ/STEIERMARK. Über mehrere Jahrzehnte war das Bollwerk in Graz weit über die Grenzen der Stadt bekannt und galt als eine der beliebtesten Großraumdiskotheken, die eine große Zahl an feiernden Jugendlichen aus Graz und Umgebung anzog. Am Dienstagabend informierten die Betreiber über Facebook über die endgültige Schließung des legendären Clubs. In ihrem Schreiben erwähnten sie, dass sie „nach unzähligen Meetings“ zu der Entscheidung gelangten, das Lokal nicht weiterzuführen. „Wir möchten uns von Herzen bei all unseren treuen Stammgästen, den Partypeople und allen bedanken, die über die Jahre hinweg das Bollwerk zu einem besonderen Ort gemacht haben. Eure Energie, eure Erinnerungen und euer Support haben diesen Club geprägt“, so die Betreiber weiter.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHeartGraz%2Fposts%2Fpfbid02RoG8YDAsXvtwMrdcuXgpoziqsoZWumPSVgWnkp5gCzH8SF8LsPiAVsq9t2GjgiLYl&show_text=true&width=500" width="500" height="540" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share

Warum das Bollwerk in Graz zusperrt

Die Gründe für die Schließung des Bollwerks sind vielschichtig und vor allem wirtschaftlicher Natur. Trotz seiner langen Geschichte sieht sich der Club mit Herausforderungen konfrontiert, die auf mangelnde Ressourcen und den Wandel in der Clubkultur zurückzuführen sind. Die Betreiber der Bollwerkgruppe haben das ehemalige „La Noche“ in Gralla bei Leibnitz übernommen und möchten ihre Bemühungen künftig auf den Betrieb dort konzentrieren. Das neue Konzept soll frischen Wind bringen und die Bedürfnisse der heutigen Partygänger besser adressieren.

Bollwerk-Räumlichkeiten stehen zum Verkauf

Die Räumlichkeiten des Bollwerks, das sich über 1.100 Quadratmeter erstreckt, stehen nun auf der Plattform Willhaben zum Verkauf. Der Kaufpreis für den vollausgestatteten Club beträgt 148.500 Euro. In einem Abschlusspost betonen die Betreiber, dass sie überzeugt sind, dass der Standort mit einem neuen Konzept und frischem Wind noch enormes Potenzial hat. Dies könnte besonders für Investoren oder Betreiber, die die Nachtleben-Szene in Graz neu beleben wollen, von Interesse sein.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Veranstaltungen in Graz im Herbst, kein „verflixtes siebtes Jahr“ für die Komödie Graz, und wo Raimund Ortner mit 84 noch hinter der Theke steht.