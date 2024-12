Coca-Cola Weihnachtstruck 2024







Die Coca Cola – Weihnachtstruck Tour machte am Dienstag, 10.12.2024, am Wintermarkt beim Wiener Riesenradplatz halt! Natürlich waren auch der Weihnachtsmann mit seinen Fotowichteln, Philipp Pertl, und das Coca Cola Team vor Ort. Die Präsidentin des Praterverbands, Silvia Lang, lud herzlich zu diesem festlichen Event der Coca Cola – Weihnachtstruck Tour im Wurstlprater – Wintermarkt am Riesenplatz ein.







