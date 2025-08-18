Comeback nach einjähriger Pause: Alle Infos zum Aufsteirern 2025 in Graz

Das Aufsteirern kehrt 2025 nach Graz zurück, größer denn je. Am Montag wurde das Programm für das Festival am 13. und 14. September vorgestellt. Hier sind die wichtigsten Infos für dich zusammengefasst.



GRAZ/STEIERMARK. Nach einer einjährigen Zwangspause, die durch schwere Unwetter bedingt war, wird das beliebte Volkskultur-Festival „Aufsteirern“ 2025 mit viel Altbekanntem und einigen spannenden Neuerungen zurückkehren. Dieses Festival hat sich seit seiner ersten Austragung im Jahr 2002, bei der 40.000 Besucherinnen und Besucher die Grazer Innenstadt besuchten, enorm gesteigert. 2023 zog das Event bereits 175.000 Menschen in seine Bann. Nun wird das Festival erneut in der Grazer Innenstadt stattfinden und verspricht, die Zuschauerzahlen dieses Jahr weiter zu steigern.

Für das Festival am 13. und 14. September sind über 200 Aussteller, 18 Tanzböden, 900 Musikerinnen und Musiker sowie 350 Tänzerinnen und Tänzer vertreten, um für ein unvergessliches Erlebnis zu sorgen. Neu in diesem Jahr ist die Bespielung der Jungferngasse, Landhausgasse und Goldsteirergasse, die zum ersten Mal Teil des Festivals werden.

Die Veranstaltungsplätze im Überblick



Insgesamt 18 Straßen und Plätze werden im Zuge des Festivals bespielt, wobei der Grazer Hauptplatz auch 2025 wieder das Herzstück darstellt. Hier ein Überblick über die Plätze und Programme:

Hauptplatz

Samstag: Blas, Bras & Co, Elementisch Steirisch, Matakustix & Chor der Kärntner in Graz

Sonntag: Querbeet Volkskultur in allen Facetten

Regionspräsentationen: Mariazellerland, Hügelland/Schöcklland und Eggersdorf Weinitzen

Schmiedgasse Nord

Samstag und Sonntag: Trachtenmeile „Alles Tracht“ (Heimatwerk, Schmuck, Filzen, Federkielsticken, Steirerkilt u.v.m.); Volkskultur-Corner mit offenem Tanzen

Hof der Wiener Werkstätten

Samstag & Sonntag: Volksliedwerkbühne, Musikan­tenstammtisch des Steirischen Volksliedwerks

Landhausgasse/Goldsteirergasse

Samstag: TuVioNika, Freigarten Blas

Sonntag: Hinterberger Soatnmusi, Knöpferlstreich

Landhaushof

Samstag: Oberlandler Kirtag

Sonntag: Tanzbodenmusik mit Bosstrompeten Musi u.v.m.

Kulinarik von Fraz Paier, buschenschank.at und den Oberlandlern

Jungferngasse

Samstag und Sonntag: 5 für Eva, Margrets Musi, Innkreis Tanzlmusi

„Wilde“ Kulinarik der Steirische Jägerschaft; Samstag ab 17 Uhr Jägerinnenstammtisch

Lesliehof

Samstag und Sonntag: Chormusik von steirischen und kärntner Chören

Schmankerl aus Kärnten

Mariahilferplatz

Samstag und Sonntag: Radio Steiermark Wunscherfüller, Feindestillerie Zweiger (Edelbrände, Liköre, Weine)

Freiheitsplatz

Samstag: Tanzbodenmusik, Brassn Muass, Brass Cuvée

Sonntag: Tanzbodenmusik, Struppis, d’Hahnlstoana Kleinsölk

Präsentation der Region Schladming Dachstein inkl. Wuidara-Hütte

Karmeliterplatz

Samstag: Gratweiner Böhmische, die Niachtn

Sonntag: Querbeet Blasmusik, Tanz- und Plattlergruppen

Kulinarischer Mix aus dem Thermen und Vulkanland

Am Eisernen Tor

Samstag und Sonntag: Krone-Alm, Dominant 7, Schuhplattler Vorau, Kellerstöcklmusi

Steingarten

Samstag und Sonntag: BlechregnA, Damenschuhplattlergruppe, Blechprojekt

Herrengasse

Nur sonntags: rund 30 Aussteller, Tanzböden mit Tanzlmusigruppen

Tummelplatz

Sonntag: vielfältige Volkskultur, Präsentation ARGE Volkstanz

Bischofplatz

Sonntag: Gastgruppen aus Slowenien und Kärnten

Stubenberggasse und Schmiedgasse Süd

Sonntag: Handwerksmeile mit Blumenkranzbinderin, Seifen, Kräuter, Keramik, Schnitzer u.v.m., Musik von Steirisch Echt und Ennstal Kryner

Murin­sel

Sonntag: powered by Antenne Steiermark

Stadtpfarrkirche

Sonntag: 10.30 Uhr Aufsteirern Gottesdienst, 17 Uhr Andachtsjodeln mit Michael Weissensteiner

Eröffnungskonzert und Volkskulturshow

Ein besonderes Highlight wird das Eröffnungskonzert in der Grazer Oper am Freitagabend sein, wo der renommierte Musiker Herbert Pixner gemeinsam mit den Grazer Philharmonikern auftritt. Des Weiteren wird die beliebte Volkskultur-TV-Show zum sechsten Mal auf den Kasematten stattfinden, deren Ausstrahlung auf ORF2 für den 4. Oktober geplant ist.

Das könnte dich auch noch interessieren:



Graz freut sich auf den Star aus „Kanu des Manitu“

Der Markt der Artenvielfalt findet am 24. September statt

So heizten Pizzera und Jaus den Fans in Graz ein