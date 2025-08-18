Comeback nach einjähriger Pause: Alle Infos zum Aufsteirern 2025 in Graz

Das Aufsteirern kehrt 2025 nach Graz zurück, größer denn je. Am Montag wurde das Programm für das Festival am 13. und 14. September vorgestellt. Hier sind die wichtigsten Infos für dich zusammengefasst.

GRAZ/STEIERMARK. Nach einer einjährigen Zwangspause, die durch schwere Unwetter bedingt war, wird das beliebte Volkskultur-Festival „Aufsteirern“ 2025 mit viel Altbekanntem und einigen spannenden Neuerungen zurückkehren. Dieses Festival hat sich seit seiner ersten Austragung im Jahr 2002, bei der 40.000 Besucherinnen und Besucher die Grazer Innenstadt besuchten, enorm gesteigert. 2023 zog das Event bereits 175.000 Menschen in seine Bann. Nun wird das Festival erneut in der Grazer Innenstadt stattfinden und verspricht, die Zuschauerzahlen dieses Jahr weiter zu steigern.

Beim letzten Aufsteirern 2023 fanden sich 175.000 Besucherinnen und Besucher in der Grazer Innenstadt ein. | Foto: Ivents Kulturagentur-Erwin Scheriau

Für das Festival am 13. und 14. September sind über 200 Aussteller, 18 Tanzböden, 900 Musikerinnen und Musiker sowie 350 Tänzerinnen und Tänzer vertreten, um für ein unvergessliches Erlebnis zu sorgen. Neu in diesem Jahr ist die Bespielung der Jungferngasse, Landhausgasse und Goldsteirergasse, die zum ersten Mal Teil des Festivals werden.

2025 präsentiert sich das Festival größer denn je: 350 Tänzerinnen und Tänzer werden ihr Können zum Besten geben. | Foto: Ivents Kulturagentur-Ulrike Rauch

Die Veranstaltungsplätze im Überblick

Insgesamt 18 Straßen und Plätze werden im Zuge des Festivals bespielt, wobei der Grazer Hauptplatz auch 2025 wieder das Herzstück darstellt. Hier ein Überblick über die Plätze und Programme:

Hauptplatz

  • Samstag: Blas, Bras & Co, Elementisch Steirisch, Matakustix & Chor der Kärntner in Graz
  • Sonntag: Querbeet Volkskultur in allen Facetten
  • Regionspräsentationen: Mariazellerland, Hügelland/Schöcklland und Eggersdorf Weinitzen

Schmiedgasse Nord

  • Samstag und Sonntag: Trachtenmeile „Alles Tracht“ (Heimatwerk, Schmuck, Filzen, Federkielsticken, Steirerkilt u.v.m.); Volkskultur-Corner mit offenem Tanzen
Zum geselligen Zusammensein erwartet die Besucherinnen und Besucher jede Menge Volkskultur. | Foto: Konstantinov

Hof der Wiener Werkstätten

  • Samstag & Sonntag: Volksliedwerkbühne, Musikan­tenstammtisch des Steirischen Volksliedwerks

Landhausgasse/Goldsteirergasse

  • Samstag: TuVioNika, Freigarten Blas
  • Sonntag: Hinterberger Soatnmusi, Knöpferlstreich

Landhaushof

  • Samstag: Oberlandler Kirtag
  • Sonntag: Tanzbodenmusik mit Bosstrompeten Musi u.v.m.
  • Kulinarik von Fraz Paier, buschenschank.at und den Oberlandlern

Jungferngasse

  • Samstag und Sonntag: 5 für Eva, Margrets Musi, Innkreis Tanzlmusi
  • „Wilde“ Kulinarik der Steirische Jägerschaft; Samstag ab 17 Uhr Jägerinnenstammtisch

Lesliehof

  • Samstag und Sonntag: Chormusik von steirischen und kärntner Chören
  • Schmankerl aus Kärnten

Mariahilferplatz

  • Samstag und Sonntag: Radio Steiermark Wunscherfüller, Feindestillerie Zweiger (Edelbrände, Liköre, Weine)

Freiheitsplatz

  • Samstag: Tanzbodenmusik, Brassn Muass, Brass Cuvée
  • Sonntag: Tanzbodenmusik, Struppis, d’Hahnlstoana Kleinsölk
  • Präsentation der Region Schladming Dachstein inkl. Wuidara-Hütte

Karmeliterplatz

  • Samstag: Gratweiner Böhmische, die Niachtn
  • Sonntag: Querbeet Blasmusik, Tanz- und Plattlergruppen
  • Kulinarischer Mix aus dem Thermen und Vulkanland

Am Eisernen Tor

  • Samstag und Sonntag: Krone-Alm, Dominant 7, Schuhplattler Vorau, Kellerstöcklmusi

Steingarten

  • Samstag und Sonntag: BlechregnA, Damenschuhplattlergruppe, Blechprojekt

Herrengasse

  • Nur sonntags: rund 30 Aussteller, Tanzböden mit Tanzlmusigruppen

Tummelplatz

  • Sonntag: vielfältige Volkskultur, Präsentation ARGE Volkstanz

Bischofplatz

  • Sonntag: Gastgruppen aus Slowenien und Kärnten

Stubenberggasse und Schmiedgasse Süd

  • Sonntag: Handwerksmeile mit Blumenkranzbinderin, Seifen, Kräuter, Keramik, Schnitzer u.v.m., Musik von Steirisch Echt und Ennstal Kryner

Murin­sel

  • Sonntag: powered by Antenne Steiermark

Stadtpfarrkirche
Sonntag: 10.30 Uhr Aufsteirern Gottesdienst, 17 Uhr Andachtsjodeln mit Michael Weissensteiner

Eröffnungskonzert und Volkskulturshow

Ein besonderes Highlight wird das Eröffnungskonzert in der Grazer Oper am Freitagabend sein, wo der renommierte Musiker Herbert Pixner gemeinsam mit den Grazer Philharmonikern auftritt. Des Weiteren wird die beliebte Volkskultur-TV-Show zum sechsten Mal auf den Kasematten stattfinden, deren Ausstrahlung auf ORF2 für den 4. Oktober geplant ist.

