Comeback nach einjähriger Pause: Alle Infos zum Aufsteirern 2025 in Graz

Das Aufsteirern kehrt 2025 nach Graz zurück, größer denn je. Am Montag wurde das Programm für das Festival am 13. und 14. September vorgestellt. Hier sind die wichtigsten Infos für dich zusammengefasst.
GRAZ/STEIERMARK. Nach einer einjährigen Zwangspause, die durch schwere Unwetter bedingt war, wird das beliebte Volkskultur-Festival „Aufsteirern“ 2025 mit viel Altbekanntem und einigen spannenden Neuerungen zurückkehren. Dieses Festival hat sich seit seiner ersten Austragung im Jahr 2002, bei der 40.000 Besucherinnen und Besucher die Grazer Innenstadt besuchten, enorm gesteigert. 2023 zog das Event bereits 175.000 Menschen in seine Bann. Nun wird das Festival erneut in der Grazer Innenstadt stattfinden und verspricht, die Zuschauerzahlen dieses Jahr weiter zu steigern.
Für das Festival am 13. und 14. September sind über 200 Aussteller, 18 Tanzböden, 900 Musikerinnen und Musiker sowie 350 Tänzerinnen und Tänzer vertreten, um für ein unvergessliches Erlebnis zu sorgen. Neu in diesem Jahr ist die Bespielung der Jungferngasse, Landhausgasse und Goldsteirergasse, die zum ersten Mal Teil des Festivals werden.
Die Veranstaltungsplätze im Überblick
Insgesamt 18 Straßen und Plätze werden im Zuge des Festivals bespielt, wobei der Grazer Hauptplatz auch 2025 wieder das Herzstück darstellt. Hier ein Überblick über die Plätze und Programme:
Hauptplatz
- Samstag: Blas, Bras & Co, Elementisch Steirisch, Matakustix & Chor der Kärntner in Graz
- Sonntag: Querbeet Volkskultur in allen Facetten
- Regionspräsentationen: Mariazellerland, Hügelland/Schöcklland und Eggersdorf Weinitzen
Schmiedgasse Nord
- Samstag und Sonntag: Trachtenmeile „Alles Tracht“ (Heimatwerk, Schmuck, Filzen, Federkielsticken, Steirerkilt u.v.m.); Volkskultur-Corner mit offenem Tanzen
Hof der Wiener Werkstätten
- Samstag & Sonntag: Volksliedwerkbühne, Musikantenstammtisch des Steirischen Volksliedwerks
Landhausgasse/Goldsteirergasse
- Samstag: TuVioNika, Freigarten Blas
- Sonntag: Hinterberger Soatnmusi, Knöpferlstreich
Landhaushof
- Samstag: Oberlandler Kirtag
- Sonntag: Tanzbodenmusik mit Bosstrompeten Musi u.v.m.
- Kulinarik von Fraz Paier, buschenschank.at und den Oberlandlern
Jungferngasse
- Samstag und Sonntag: 5 für Eva, Margrets Musi, Innkreis Tanzlmusi
- „Wilde“ Kulinarik der Steirische Jägerschaft; Samstag ab 17 Uhr Jägerinnenstammtisch
Lesliehof
- Samstag und Sonntag: Chormusik von steirischen und kärntner Chören
- Schmankerl aus Kärnten
Mariahilferplatz
- Samstag und Sonntag: Radio Steiermark Wunscherfüller, Feindestillerie Zweiger (Edelbrände, Liköre, Weine)
Freiheitsplatz
- Samstag: Tanzbodenmusik, Brassn Muass, Brass Cuvée
- Sonntag: Tanzbodenmusik, Struppis, d’Hahnlstoana Kleinsölk
- Präsentation der Region Schladming Dachstein inkl. Wuidara-Hütte
Karmeliterplatz
- Samstag: Gratweiner Böhmische, die Niachtn
- Sonntag: Querbeet Blasmusik, Tanz- und Plattlergruppen
- Kulinarischer Mix aus dem Thermen und Vulkanland
Am Eisernen Tor
- Samstag und Sonntag: Krone-Alm, Dominant 7, Schuhplattler Vorau, Kellerstöcklmusi
Steingarten
- Samstag und Sonntag: BlechregnA, Damenschuhplattlergruppe, Blechprojekt
Herrengasse
- Nur sonntags: rund 30 Aussteller, Tanzböden mit Tanzlmusigruppen
Tummelplatz
- Sonntag: vielfältige Volkskultur, Präsentation ARGE Volkstanz
Bischofplatz
- Sonntag: Gastgruppen aus Slowenien und Kärnten
Stubenberggasse und Schmiedgasse Süd
- Sonntag: Handwerksmeile mit Blumenkranzbinderin, Seifen, Kräuter, Keramik, Schnitzer u.v.m., Musik von Steirisch Echt und Ennstal Kryner
Murinsel
- Sonntag: powered by Antenne Steiermark
Stadtpfarrkirche
Sonntag: 10.30 Uhr Aufsteirern Gottesdienst, 17 Uhr Andachtsjodeln mit Michael Weissensteiner
Eröffnungskonzert und Volkskulturshow
Ein besonderes Highlight wird das Eröffnungskonzert in der Grazer Oper am Freitagabend sein, wo der renommierte Musiker Herbert Pixner gemeinsam mit den Grazer Philharmonikern auftritt. Des Weiteren wird die beliebte Volkskultur-TV-Show zum sechsten Mal auf den Kasematten stattfinden, deren Ausstrahlung auf ORF2 für den 4. Oktober geplant ist.
Das könnte dich auch noch interessieren:
Graz freut sich auf den Star aus „Kanu des Manitu“
Der Markt der Artenvielfalt findet am 24. September statt
So heizten Pizzera und Jaus den Fans in Graz ein