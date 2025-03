Community Housing: Wiener Wohnen Responds to Mold Issues in Währing Apartment

Eine junge Familie in einer Gemeindebauwohnung in Währing leidet unter den Folgen undichter, veralteter Fenster, die Schimmelbildung und hohe Heizkosten verursachen. Während die Volksanwältin Gaby Schwarz die Untätigkeit der zuständigen Behörde kritisiert, gibt es unterschiedliche Erklärungen seitens Wiener Wohnen.

WIEN/WÄHRING. Seit dem Sommer 2024 lebt eine junge Familie in einer Gemeindebauwohnung in der Wielemansgasse. Die anfängliche Freude über das neue Zuhause hat sich jedoch schnell in Frustration verwandelt. Verantwortlich dafür sind die alten Holzkastenfenster, die sowohl Zugluft als auch Schimmel begünstigen. Laut Berichten von MeinBezirk kam es schon bald nach dem Einzug zu Problemen.

Wiener Wohnen verweigert den Fenstertausch

Beim Einzug wurde lediglich ein Fenster ausgetauscht, während die restlichen Fenster nur repariert wurden. Trotz mehrfachen Lüftens durch die Mieterin, die eine sieben Monate alte Tochter hat, breitet sich der Schimmel in der Wohnung aus. Zudem steigen die Heizkosten aufgrund der Zugluft, was die Familie stark belastet. Diese Situation hat sie motiviert, sich an die Volksanwaltschaft zu wenden.

In der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ kritisierte die Volksanwältin Gaby Schwarz die Untätigkeit von Wiener Wohnen und forderte einen raschen Austausch der Fenster, um die Wohnqualität zu verbessern.

Nicht alles kann ausgetauscht werden

Wiener Wohnen erklärte auf Anfrage von MeinBezirk, dass externe Fachleute zur Beurteilung der Mängel beauftragt werden. Der kommunale Wohnbau müsse wirtschaftlich handeln und sich an die fachliche Expertise halten. „Was reparabel ist, wird instand gesetzt, und was irreparabel ist, wird ausgetauscht“, so ein Sprecher. Das Schlafzimmerfenster wurde deshalb ausgetauscht, während die anderen repariert wurden.

Wiener Wohnen verwaltet insgesamt 220.000 Wohnungen und betont, dass die Funktionalität der Fenster nicht allein durch optische Mängel oder Zugluft beeinträchtigt wird. Ein Austausch der Holzkastenfenster erfolgt nur, wenn eine umfassende Sanierung der Wohnhausanlage ansteht. Der Zeitpunkt dieser Sanierung bleibt allerdings ungewiss.

