„Computer für Alle“: Landstraßer Verein unterstützt Bedürftige mit PCs

Unter dem Motto „Helfen statt Wegwerfen“ engagiert sich der Landstraßer Verein „PCs für Alle“ für die Reparatur und Wiederverwendung von alten Computern, Laptops und anderen elektronischen Geräten. Diese gespendeten Geräte werden anschließend an Menschen verteilt, die sich diese nicht leisten können.



WIEN/LANDSTRASSE. Vor zwei Jahrzehnten galten Computer noch als Luxusartikel, doch heutzutage sind sie essenziell für das Berufsleben, den Schulunterricht und auch für Freizeitaktivitäten. Insbesondere während der Corona-Pandemie wurde dies besonders deutlich, als der Großteil des Lebens ins Internet verlagert wurde.

In dieser Zeit mussten viele Schüler und Schülerinnen auf den digitalen Unterricht umsteigen. Allerdings konnten nicht alle Familien ihren Kindern einen uneingeschränkten Zugang zum Internet bieten. „Gleichzeitig befinden sich in vielen Haushalten kaputte PCs, die einfach nur herumliegen oder entsorgt werden, obwohl sie leicht repariert werden könnten“, so Peter Bernscherer, der Gründer von „PCs für Alle“.

Von Kolumbien bis zur Ukraine

In Österreich sind etwa 1,4 Millionen Menschen von Armut bedroht, darunter 344.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Diese Zahl ist alarmierend für ein Land mit über neun Millionen Einwohnern, sagt Bernscherer: „Es sollte nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, ob ein Kind an der Schule teilnehmen oder online mit Freunden spielen kann.“

Der Verein, gegründet im Mai 2020, bietet jedem die Möglichkeit, gebrauchte PCs, Laptops, Monitore oder anderes Zubehör abzugeben. Diese Geräte werden in der Lechnerstraße 2–4 aufbereitet und anschließend kostenlos an bedürftige Personen, Schulen oder gemeinnützige Organisationen verteilt. „Unsere Hilfe beschränkt sich nicht nur auf Österreich; wir unterstützen auch Schulen in der Ukraine, in Serbien, Deutschland sowie in verschiedenen afrikanischen Ländern und indigene Schüler in Kolumbien“, erklärt er. In den letzten fünf Jahren konnte das Team rund 30.000 Geräte spenden.

Technologie für die Zukunft

Oftmals sind Spender besorgt über ihre persönlichen Daten auf den Geräten. Bernscherer nimmt diese Ängste ernst: „Alle Daten auf den Festplatten werden vor der Weitergabe vollständig gelöscht.“

Gerade Smartphones und funktionierende Drucker sowie Netzwerkgeräte wie Router und Server sind gerne gesehen, da diese für Computerräume in Schulen und Frauenhäusern unerlässlich sind.

Die Abgabe von Geräten ist nicht nur in der Geschäftsstelle, sondern auch an mehreren Standorten in Wien möglich. Beispielweise bei der Orthopädie „Ebner“ in der Großen Mohrengasse 39 in Brigittenau oder bei der Wiednerin Sylvia nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme. Das Vereinslokal hat von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen können Interessierte telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen.

Das könnte dich auch interessieren:

Charity-Konzert für kostspielige Sanierung des Schul-Cembalos

Beim Konzert in der Landstraße gibt’s Musik für die Seele

Pinsen sind in der Tretorria die Stars auf der Karte