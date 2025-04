Concert: A Musical Bouquet – Graz

Regionauten-Community Christine M. Kipper Am 2. Mai 2025 werden die talentierten Künstler Manfred Grössler, ein bekannter Entertainer, und der Pianist Michel Nikolov im Strassganger Kulturzentrum, Kärntnerstraße 402, 8054 Graz, ein unvergessliches Konzert geben. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr und bietet eine schöne Mischung aus Schlager und Operette. Siehe auch Interview-Tour 2025: Flüsterpost, Magie und Blaue Träume Nach dem Konzert ist ein gemütliches Zusammensein bei kleinen Snacks geplant, wo die Besucher die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und die Atmosphäre zu genießen. Dieses Event ist eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der musikalischen Kultur in Graz zu erleben. Solche Veranstaltungen fördern nicht nur das lokale Kulturleben, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnern und Besuchern der Stadt. Gefällt dir dieser Inhalt? Melde dich an, um diesen Inhalt mit „Gefällt mir“ zu markieren.

×





00 Siehe auch Schockierende Gewalt: Toter beim Terrorangriff im Westjordanland!



This rewritten content highlights the concert featuring Manfred Grössler and Michel Nikolov and adds context regarding the artistic atmosphere and community benefits of attending cultural events. It also maintains the structural integrity and HTML tags of the original content.





Source link