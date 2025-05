Concert in Vienna on May 16, 2025: TRAUMSEE – A Fusion of Pop and Classical Crossover

Der Münchner Qualitätspianist CHRISTOPH PAULI hat sich als Klavierbegleiter für hochkarätige Entertainer wie Michael Heltau, Werner Schneyder, Maria Köstlinger und Michael Dangl einen Namen gemacht. Er bringt mit seinem Crossover-Projekt Traumsee frischen Wind in die klassische und moderne Musikszene. In diesem Projekt hat Pauli große Popsongs in eindrucksvolle Arrangements für Klavier und Violoncello verwandelt. So klingt beispielsweise How Fragile We Are von STING wie eine Komposition von SCHUBERT, während Stairway to Heaven von LED ZEPPELIN in einem neuen Licht als Bach-ähnliches Meisterwerk erscheint. Diese innovativen Bearbeitungen vermitteln eine interessante Brücke zwischen verschiedenen Musikstilen und Epochen und zeigen, wie Pop- und Rockgeschichte mit klassischen Elementen verschmelzen kann, beispielsweise durch Verbindungen zu RACHMANINOW.

Um das Konzerterlebnis auf ein neues Niveau zu heben, hat Pauli die weißrussische Cellistin ALEKSANDRA ALEKSIUK hinzugezogen. Seit 2021 in Wien lebend, bringt sie nicht nur beeindruckendes musikalisches Können, sondern auch eine unvergleichliche Eleganz und Bühnenpräsenz mit. Ihre Vielseitigkeit hat sie in Europa und Asien etabliert, wo sie ein breites Spektrum an Musikstilen präsentiert hat, von Wiener Klassik über östliche Klänge bis hin zu argentinischem Tango und Folk Rock. Diese genreübergreifende Erfahrung ergänzt Pauli’s Arbeiten und macht die Darbietung noch faszinierender.

Das Konzert findet am Freitag, den 16. Mai 2025, um 19:00 Uhr im Roten Salon der OESTIG LSG in Wien statt, genau in der Wipplingerstraße 20, EG, 1010 Wien. Die Eintrittspreise sind mit 20 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Studenten und Pensionisten sehr attraktiv und bieten einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu dieser kulturellen Veranstaltung.

Einlass beginnt bereits um 18:45 Uhr, und die Kassa akzeptiert ausschließlich Barzahlung. Besuchern wird empfohlen, bei OESTIG zu läuten, um den Einlass zu erleichtern. Eine Platzreservierung ist online unter www.rotersalon.at möglich, wo auch weiterführende Informationen zur Veranstaltung bereitgestellt werden.

Dieses Konzert ist eine einzigartige Gelegenheit, klassische und moderne Musik in einem neuen Licht zu erleben. Mit Christoph Pauli und Aleksandra Aleksiuk erwartet Sie ein Crossover, das die Grenzen zwischen verschiedenen Musikgenres überwindet und ein unvergessliches Erlebnis für alle Gäste bietet.