Consultation & Testing: Women’s Health Action Week at Viennese Pharmacies

In Österreich leben Frauen zwar im Schnitt länger als Männer, verbringen jedoch deutlich mehr Jahre in gesundheitlich eingeschränktem Zustand. Um auf die geschlechtsspezifischen Gesundheitsrisiken hinzuweisen, startet das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz vom 2. bis 7. Juni eine Aktionswoche mit Beratungen und kostenlosen Eisenmangel-Tests in Apotheken – insbesondere in Wien.



WIEN. Laut aktuellen Statistiken leben Frauen in Österreich im Durchschnitt bis zu 83,7 Jahre. Allerdings verbringen sie rund 19 Jahre in nur mittelmäßiger oder schlechter Gesundheit, während Männer im gleichen Gesundheitszustand etwa 16,2 Jahre leben. Diese Unterschiede können unter anderem auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung zurückgeführt werden.

Das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz, eine Initiative der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, möchte mit dieser Aktionswoche gezielt auf die gesundheitlichen Herausforderungen von Frauen eingehen. In 35 Wiener Partnerapotheken wird kostenlose Beratung angeboten, ergänzt durch Tests auf Eisenmangel – eine häufige gesundheitliche Problematik unter Frauen, insbesondere während der Menstruation, der Schwangerschaft und der Menopause.

Frauen leiden häufiger unter gesundheitlichen Einschränkungen



Frauen sind besonders anfällig für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen wie Eisenmangel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit atypischen Symptomen, psychischen Belastungen, Autoimmunerkrankungen sowie Beschwerden, die mit dem Zyklus, Kinderwunsch oder den Wechseljahren in Verbindung stehen. Ziel der Aktionswoche ist es, frühzeitig Warnzeichen zu identifizieren und eine individuelle Beratung anzubieten – in der Regel ohne Voranmeldung oder Termin.

Die Unterschiede in der Lebensqualität und der Gesundheitsversorgung können durch mehrere Faktoren beeinflusst werden, darunter der Zugang zu Informationen über spezifische Gesundheitsrisiken, gesellschaftliche Rollen und das Stigma, das häufig mit frauenspezifischen Gesundheitsproblemen verbunden ist. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, ist eine umfassende Aufklärung sowie die Förderung einer geschlechtergerechten Gesundheitsversorgung unbedingt notwendig.

Eine Übersicht der teilnehmenden Apotheken in Wien und ganz Österreich ist online abrufbar unter: www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/unsere-apotheken

