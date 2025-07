Container-Raub in Wien: Altkleider-Plünderungen von Betreibern als ‚extrem‘ eingestuft

Die Plünderungen von Altkleidercontainern nehmen in Wien alarmierend zu. Die Betreiber der Container befürchten, dass die aktuellen Maßnahmen zur Abschreckung unzureichend sind.

WIEN/FAVORITEN. Ein oftmals ergreifendes Bild, das die Wiener Bürger:innen erleben: Ein überfüllter Altkleidercontainer, dessen Deckel aufgebrochen ist, und Kleidungsstücke, die chaotisch um den Container herumliegen. Kürzlich merkte eine besorgte Leserin dies in Favoriten an und wandte sich an MeinBezirk.

Am Laubeplatz 8–10 mag es den Anschein haben, als hätten die Abgeber gute Absichten gehabt, doch die Folgen sind oft katastrophal: T-Shirts, Socken und Unterwäsche verschmutzen die Bürgersteige. Viele der verstreuten Teile deuten darauf hin, dass einige Kleidungsstücke an den Container gestellt wurden, weil dieser bereits voll war. Diese Situation bietet Plünderern leichtes Spiel und hinterlässt auf den Gehwegen ein Bild der Verwüstung.

Ein weit verbreitetes Problem

Die meisten Altkleidercontainer in Wien sind Eigentum von Organisationen wie Caritas, Humana oder der Firma Öpula. Laut Stephanie de Krassny, Geschäftsführerin von Öpula, erreichen die Plünderungen derzeit einen „extremen“ Ausmaß. Am Mittwoch, den 16. Juli, wurde in der Inneren Stadt eine 64-jährige Frau festgenommen, die das Problem verdeutlicht. Auch Humana sieht sich mit dieser Herausforderung konfrontiert, die einen ernsten wirtschaftlichen Schaden verursacht. „Besonders gut erhaltene Stücke werden entwendet, andere Teile beschädigt oder verschmutzt“, erklärt eine Sprecherin der Organisation, die mit dem Verkauf von Second-Hand-Kleidung Projekte im globalen Süden unterstützt.

Mangelnde Abschreckung

Die Strafen für Plünderungen scheinen nicht ausreichend abschreckend zu sein. Humana fordert daher, dass Containerdiebstahl rechtlich ähnlich behandelt werden sollte wie Ladendiebstahl oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein. Laut Polizeiinformationen handelt es sich beim Herausnehmen von Kleidungsstücken aus einem Container um ein Offizialdelikt, für das kein Strafantrag des Geschädigten erforderlich ist. „Je nach Vorgehensweise kann dies den Tatbestand des Diebstahls oder in bestimmten Fällen des Einbruchsdiebstahls erfüllen“, erklärt ein Polizeisprecher.

Organisationen kontaktieren

Die Altkleidercontainer werden wöchentlich geleert. Bei überfüllten oder geplünderten Containern sollten die Betreiber wie Öpula, Caritas oder Humana über die angegebenen Kontaktdaten informiert werden. Oft erfolgt die Leerung noch am gleichen Tag.

Das Stellen von Kleidung neben bereits vollen Containern wird nicht empfohlen, da dies Plünderungen erleichtert und die Kleidung dem Wetter ausgesetzt wäre. Ist ein Container voll, sollte ein anderer aufgesucht werden. Caritas stellt dafür eine Online-Liste zur Verfügung. Die Container von Öpula sind über eine interaktive Karte auffindbar, während Humana telefonisch oder per E-Mail erreichbar ist, um Informationen über Standorte zu erhalten. Für weitere Informationen und Richtlinien zur Kleiderspende steht die Webseite von Humana zur Verfügung.



