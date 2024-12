Contemporary and Historical Novels of Burgenland: A Focus on Recent and Past Works

Die Werke von Autorin Christine Feichtinger bieten eine fesselnde und anspruchsvolle Lektüre. Inspiriert von wahren Ereignissen, entführen sie die Leser in das ereignisreiche Leben unserer Vorfahren und präsentieren zeitgenössische Erzählungen, als wären sie aus einer Schatztruhe einer längst vergessenen Welt entnommen.

In den sorgfältig recherchierten südburgenländischen Familiengeschichten, unterstützt durch Zeitzeugen und historische Quellen, wird ein schillernder Bilderbogen spannender Sitten und Bräuche, Intrigen und Geheimnisse, unvergesslicher Legenden, gewürzt mit Hianzenwörtern, List, Bauernschläue und Humor, überliefert und als kulturelles Erbe anschaulich und verständlich an die nächsten Generationen weitergegeben.

Bisher veröffentlichte Werke der Autorin:

Anthologien:

2003 Wann werde ich endlich berühmt?, erschienen im Buch Aktuelle Literatur von neuen Literaten, im Novum Verlag.

2012 Verfängliche Liebe, veröffentlicht im Buch „Da staunte Goethe, Geschichten mit Pfiff“, herausgegeben von Carsten S. Leimbach, Goethe Werkstatt.

Alle Bücher sind im Buchhandel oder über Amazon erhältlich.

Romane:

2002 Der Lenzl Hof, Novum Verlag.

2011 Bittersüße Jugend, Verlag der Goethe-Werkstatt, Wetzlar, Deutschland.

2019 Theresias Rache, Sisyphus Verlag.

2023 Schicksalhafter Kompromiss, EYE Verlag.

Historische Romane:

2018 Vergängliche Schatten in den Uhudler Bergen, Verlag Desch–Drexler.

2024 Für immer herzverbunden, EYE Verlag.

Besuchen Sie die Autorin auf Facebook und unter folgenden Links:

https://www.burgenland.at/service/plattform-fuer-kunstschaffende-im-burgenland/kuenstler-detail/christine-feichtinger/

und https://burgenland.orf.at/news/stories/2921706/

Christine Feichtinger wuchs in einer Tierhaltungs-Landwirtschaft im Uhudler-Weinbaugebiet auf, wo sie noch heute lebt. Sie war als Sekretärin in einer Rechtsanwaltskanzlei tätig und nebenher als Biobäuerin aktiv. Zudem engagierte sie sich 27 Jahre lang in einer Laienspielgruppe und ist bis heute im dörflichen Singkreis aktiv.

Ihre Hobbys umfassen: Lesen, Schreiben, Singen, Tanzen, Theater und Reisen.