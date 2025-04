COPD Challenge in Vienna: COPD Austria Stufen Challenge, May 7, 2025

Die myCOPD-Challenge, eine bemerkenswerte Initiative zur Unterstützung von Menschen mit COPD (Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung), wurde am Welt-COPD-Tag, dem 21. November 2018, von Eberhard Jordan ins Leben gerufen. Inspiriert von seiner Leistung, 343 Stufen zur Türmerstube im Südturm des berühmten Wiener Stephansdoms zu erklimmen, rief er die COPD-Austria Stufen-Challenge ins Leben. Ziel dieser Awareness-Kampagne ist es, das Bewusstsein für die chronische Lungenerkrankung zu schärfen und zu demonstrieren, was durch regelmäßige Bewegung und gezielte Vorbereitung erreicht werden kann. Die Challenge startete in Kooperation mit der Reha Innsbruck und wurde später gemeinsam mit COPD-Austria am Bergisel in Tirol fortgesetzt. Diese Ermutigung zur körperlichen Aktivität setzte sich fort mit Herausforderungen auf dem Grazer Schlossberg und dem Klangturm in St. Pölten. Dank der großzügigen Unterstützung von Dompfarrer Toni Faber und dem engagierten Team der Pfarre St. Stephan wird am 7. Mai 2025 die COPD-Austria Stufen-Challenge im Wiener Stephansdom stattfinden. Diese Veranstaltung wird in Gedenken an Eberhard Jordan, der im Vorjahr verstorben ist, organisiert und zieht Menschen mit COPD, Transplantierten sowie anderen Atemwegserkrankungen an, um sich gemeinsam der Herausforderung zu stellen. Obwohl der Aufstieg diesmal nicht auf den Südturm führt, sind die 240 Stufen des Nordturms zur Pummerin ebenfalls eine beachtliche Leistung. Siehe auch Wiener Wetter: Sonnenschein, leichter Wind und über 20 Grad am Wochenende Programm: Mi. 7. Mai: Ab 8:30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer mit Registrierung und einer kleinen Stärkung im Pfarrkaffee am Stephansplatz 3, 1010 Wien. Ein Sauerstofftank zur Befüllung mobiler Geräte wird von der Firma VitalAir zur Verfügung gestellt.

Begrüßung: 9:30 Uhr durch Dompfarrer Toni Faber. Der Start erfolgt um 10:00 Uhr, und alle Teilnehmer brechen zum Aufstieg auf den Nordturm auf. Wer sich für den Aufstieg nicht fit genug fühlt, hat die Möglichkeit, den Lift zur Pummerin zu nutzen. Jeder teilnehmende Person und ihre Begleitpersonen werden mit Getränken versorgt. Siehe auch Verkehrsunfall: Fußgängerin erleidet schwere Verletzungen bei Zusammenstoß mit Auto Begleitet werden die Teilnehmer dabei von erfahrenen Ärzten, darunter Dr. Daniel Doberer, Dr. Milos Petrovic und Frau Dr. Julia Fuchs, sowie freiwilligen Helfern. Ein Ambulanzfahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bund wird während der gesamten Challenge vor Ort sein. Nach dem Aufstieg sind alle Teilnehmer, Helfer und Begleiter zu einem gemütlichen Austausch und einer Jause im Pfarrkaffee eingeladen. Anmeldungen sind weiterhin bis zum 25. April per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter +43 650 8823007 möglich. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. Siehe auch Fröhliche Atmosphäre und gesellige Menschen: Impressionen vom Bauernbundball 2025 in Graz × 00

This revision enhances the original content by providing clearer context, explaining the purpose of the myCOPD-Challenge, emphasizing its significance for people affected by COPD, and retaining key information for potential participants. Additionally, it adds necessary HTML tags and attributes for better structure and accessibility.





Source link