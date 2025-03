„Create Impact“: Simmeringerin Theres Wögerer Offers Workshops

Die Simmeringer Unternehmerin Theres Wögerer setzt mit ihrem Unternehmen „Make The Difference“ einen klaren Fokus auf Bildung und Weiterbildung. Ihre Workshops zielen darauf ab, Menschen in verschiedenen Lebensphasen zu unterstützen und digitale Kompetenzen zu fördern.

WIEN/SIMMERING. „Make The Difference“ – oder auf Deutsch: „Mach den Unterschied“ – das Motto von Theres Wögerer spricht für sich. Als erfahrene Projektmanagerin in Simmering bietet sie eine Vielzahl an Kursen an, die in drei Hauptsäulen gegliedert sind: digitale Workshops, E-Learning und speziell eingerichtete Pakete zu verschiedenen Themen.

Kurse für Seniorinnen und Senioren

Ein zentrales Element ihres Programms sind die Workshops „Digital Überall“. Diese werden im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive, unterstützt durch das Bundeskanzleramt, angeboten und sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer völlig kostenlos. Die Abwicklung erfolgt über den OeAD (Österreichischer Austauschdienst), wodurch Wögerer als eine von mehreren Kursanbieterinnen fungiert.

In diesen Workshops werden Themen wie Internet-Sicherheit, Digitalisierung und Kommunikation in sozialen Medien behandelt. Ziel ist es, die digitale Grundkompetenz der Bevölkerung zu stärken und insbesondere Seniorinnen und Senioren den Zugang zur digitalen Welt zu erleichtern. „Viele ältere Menschen sind sehr dankbar für diese Unterstützung“, sagt Wögerer. Sie freut sich besonders über diese Zielgruppe, die oft von dem Angebot begeistert ist und sich aktiv darauf einlässt. „Ich habe immer wieder Teilnehmer, die mir erzählen, dass sie es von ihren Kindern nicht richtig erklärt bekommen haben und hier eine neue Chance sehen,“ schmunzelt die Unternehmerin.

„Bildung muss leistbar bleiben“

Neben den „Digital Überall“-Kursen umfasst ihr Angebot auch E-Learnings für Unternehmen, die teilweise von Wögerer selbst entwickelt werden. Zudem bietet sie Lernpakete an, von denen einige kostenlos auf ihrer Webseite verfügbar sind. Ihre Philosophie lautet: „Bildung muss leistbar bleiben.“ In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten steigen, hat sie ihre Preise gesenkt, um möglichst vielen Menschen Zugang zu Wissen zu ermöglichen. „Ich möchte, dass Bildung für alle erschwinglich ist,“ sagt Wögerer entschlossen.

Die kostenlosen „Digital Überall“-Workshops werden bis Juni angeboten, mit der Möglichkeit eines Folgeprojekts in der Zukunft. Die Kurse finden in verschiedenen Bezirken Wiens sowie in Niederösterreich statt und sind an unterschiedlichen Orten, darunter Nachbarschaftszentren, organisiert.

