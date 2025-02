Crème de la Crème: Kettenbrückengasse verführt erneut mit süßen Köstlichkeiten

Die beliebte französische Pâtisserie, das Crème de la Crème, steht vor einer spannenden Expansion. Ab dem 28. Februar können Spaziergängerinnen und Spaziergänger an der Kettenbrückengasse in Wien die Köstlichkeiten wie Quiche, Tarte und viele weitere Süßigkeiten genießen.

WIEN/WIEDEN/MARGARETEN. Die Anwohner der Kettenbrückengasse 20 erinnern sich vielleicht noch an die berühmte Chocolaterie Pâtisserie Fruth, die für ihre exquisiten Süßspeisen bekannt war. Nachdem das Geschäft für einige Zeit geschlossen war, kommt nun frischer Wind in die Region: Julia Kilarski bringt ihr beliebtes Crème de la Crème mit einer erweiterten Auswahl an Delikatessen zurück, und zwar genau an der Grenze der Bezirke Wieden und Margareten.

„Ich habe gehört, dass Herr Fruth der erste französische Pâtissier in Wien war. Seine Tradition und sein Handwerk sind legendär“, so Julia Kilarski, die Unternehmerin hinter Crème de la Crème. Sie ist stolz darauf, das Erbe eines so geschätzten Pâtissiers weiterzuführen und die lokale Gelassenheit mit französischem Flair zu bereichern.

La petite Française



Unter dem neuen Namen „La Petite Crème de la Crème“ wird in der Kettenbrückengasse eine kleinere, aber ebenso charmante Version des bekannten Hauptstandorts entstehen. Die Menükarte wird all die gewohnten Produkte bieten, darunter Quiches und fruchtige Tartes, mit liebevollen goldenen Akzenten in der Inneneinrichtung, die ein Gefühl der Leichtigkeit und des Genusses vermitteln. „Das Crème de la Crème in Wieden ist wie ein kleiner Ausflug ins Frankreich der 80er Jahre“, schwärmt Kilarski.

Während die Genüsse bereits fest zugesagt sind, bleibt die Zukunft des neuen Standorts offen. „Wir haben große Pläne für die kommenden Monate“, beschreibt Kilarski. Möglicherweise wird die Pâtisserie auch an den Wochenenden erlesene Crémants anbieten, ein Konzept, das in der Vergangenheit großen Anklang gefunden hat. Zu Beginn wird ein Standardsortiment an Süßspeisen angeboten, das sich im Verlauf der Jahreszeiten verändern wird.

Ein Traum auf Französisch

Vor acht Jahren war die Juristin Kilarski bereits auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ihr erstes Crème de la Crème und hatte Wien Wieden im Blick. Letztendlich fand sich jedoch der optimale Platz in der Josefstadt. Doch jetzt kann sie ihr zweite Pâtisserie in der Kettenbrückengasse eröffnen und bezeichnet diesen Zeitpunkt als schicksalhaft.

Obwohl sie im vergangenen Jahr mit hohen Fixkosten zu kämpfen hatte, sieht Kilarski optimistisch in die Zukunft. „Letztes Jahr war herausfordernd, aber die Situation verbessert sich langsam. Die gestiegenen Strompreise geben uns jedoch weiterhin zu denken“, so Kilarski.

Die grandiose Eröffnung des Crème de la Crème in der Kettenbrückengasse 20 ist für Freitag, den 28. Februar, geplant. Die Pâtisserie wird ab 9 Uhr für Gäste geöffnet sein.

Das Crème de la Crème in der Langen Gasse 76 ist von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und an Samstagen sowie Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

