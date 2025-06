CSD Graz 2025: Queere Community setzt ein farbenfrohes Zeichen für Vielfalt mit Pride

Mehr Sichtbarkeit, mehr Sicherheit, mehr Miteinander: Beim Christopher Street Day Graz 2025 verschmelzen politische Botschaften mit Lebensfreude. Im Gespräch mit Joe Niedermayer, dem Vorsitzenden der RosaLila Pantherinnen, wird deutlich, was die diesjährige Pride besonders macht und welche bedeutenden Zeichen gesetzt werden sollen.

STEIERMARK. Dieser Samstag wird die steirische Landeshauptstadt wieder in ein buntes, trendsicheres und politisch aktives Event verwandeln: Am Christopher Street Day (CSD) – einem Gedenktag für den ersten Aufstand von Homosexuellen und anderen queeren Minderheiten gegen Polizeigewalt in New York – erwarten wir Tausende Teilnehmer. Diese bewegen sich gemeinsam durch die Stadt und setzen ein starkes Zeichen für queere Rechte, Sichtbarkeit und Solidarität. Joe Niedermayer vom Verein RosaLila PantherInnen hebt die bedeutenden Botschaften der diesjährigen Pride hervor und reflektiert das aktuelle gesellschaftliche Klima. Zudem spricht er darüber, warum er dem bekannten Slogan „Pride is a Protest“ auch das sentimentale „Pride is a Party“ gegenüberstellt.

Was bedeutet LGBTQIA+? Die Abkürzung LGBTQIA+ steht für eine diverse Gruppe von Identitäten: Lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intergeschlechtlich, asexuell sowie agender. Siehe auch Fußball-Unterhaus: Grazer Aufstiegsträume voller Ungewissheit Die Bezeichnung „queer“ dient als Sammelbegriff für all jene, die sich nicht in die gesellschaftliche Norm von Heterosexualität oder Cisgeschlechtlichkeit einordnen. Das Pluszeichen (+) verkörpert Offenheit und schließt weitere Geschlechtsidentitäten ein.

„Wir müssen Teil der Lösung sein“

In einer Zeit, in der geopolitische Konflikte, gesellschaftliche Spannungen und ein Anstieg von Hassverbrechen die Schlagzeilen bestimmen, betont Joe Niedermayer die Notwendigkeit, den Fokus auf das Gemeinsam statt das Trennende zu richten. Während die RosaLila Pantherinnen oft als linke Organisation wahrgenommen werden, sieht sich Niedermayer als Lobby für eine vielfältige Community, die alle politischen Strömungen umfasst.

„Wir müssen lernen, medial und zwischenmenschlich miteinander zu kommunizieren. Wir sollten Teil der Lösung sein und nicht nur die Probleme identifizieren.“

Joe Niedermayer, RosaLila PantherInnen

Obwohl die Herausforderungen für die LGBTQIA+-Community anhalten, reflektiert Niedermayer positiv über die Fortschritte der letzten 20 Jahre. „Es wird jedes Jahr ein bisschen besser – unsere Sichtbarkeit wächst stetig.“

Gemütlichkeit, Hetero-Allies und Party

Die Atmosphäre der Grazer Pride ist für Niedermayer außergewöhnlich. „Ich habe an vielen internationalen Prides teilgenommen, aber Graz hat eine gemütliche, einladende Atmosphäre. Es ist eine Freude, nach der Parade im Volksgarten zu entspannen und einen Spritzer zu genießen“, betont er. Ein besonderes Merkmal ist die große Zahl von Hetero-Allies – Personen, die die LGBTQIA+-Community unterstützen – was in vielen anderen Städten selten ist.

Neue Sicherheits- und Umweltkonzepte

Heuer setzt Graz in der Organisation neue Maßstäbe. Die Veranstaltung wird die erste in Österreich sein, die eine „SafeNow“-Zone einführt: Mit einer App können im Notfall schnell Alarme ausgelöst und Standorte geteilt werden, um schnelles Eingreifen zu ermöglichen. Zudem wird das Müllaufkommen mit einem innovativen Zero-Waste-Konzept drastisch reduziert, unterstützt von Umweltschutzinitiativen wie Fridays for Future.

Trotz finanzieller Herausforderungen kämpferisch

Die diesjährige Pride hat auch eine finanzielle Dimension, da Einsparungen im Sozialbereich die RosaLila PantherInnen direkt betreffen. Trotz der Kürzungen sind die Organisatoren flexibel und setzen alles daran, weiterhin aktiv zu sein. „Wir stehen bereit, um Unterstützung zu kämpfen und hoffen auf eine positive Veränderung im nächsten Jahr“, sagt Niedermayer.

Die Pride in Graz:

Organisiert von den RosaLila PantherInnen und Queer Referate Graz.

Treffpunkt: 12 Uhr in Wilhelm-Fischer-Allee im Grazer Stadtpark.

Die Route verläuft über die Glacisstraße, Parkstraße, Wickenburggasse zur Keplerbrücke und endet im Volksgarten samt Musik, Kulinarik und einem Familienbereich ab 14 Uhr.

Ein besonderes Vorab-Event „parkrun with pride“ findet von 9 bis 10 Uhr statt.

Weitere Infos zur Veranstaltung sind auf www.csd-graz.at verfügbar.

