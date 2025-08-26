CUBE Store Wien-Süd – Rennweg 87, 2345 Brunn am Gebirge, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





CUBE Store Wien-Süd: Ihr E-Bike Fachhändler

Überblick

Der CUBE Store Wien-Süd ist ein spezialisierter E-Bike Händler, der sich in der österreichischen Hauptstadt etabliert hat. Die Filiale bietet eine breite Palette an Elektrofahrrädern, Zubehör und individuellem Service für Radfahrer aller Erfahrungsstufen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Kundenorientierung hat sich der CUBE Store einen ausgezeichneten Ruf in der Region erarbeitet.

Produkte und Leistungen

Der Hauptschwerpunkt des CUBE Stores liegt auf E-Bikes, die in verschiedenen Kategorien wie Mountainbikes, Stadt- und Trekkingräder sowie Kinder- und Damenaufsätze erhältlich sind. Die Modelle zeichnen sich durch innovative Technologie, stilvolles Design und hohe Leistungsfähigkeit aus. Kunden können bei der Auswahl zwischen verschiedenen Motoren, Rahmenhöhen und Ausstattungen wählen.

Zusätzlich zum Verkauf von E-Bikes bietet der Store auch:

: Professionelle Wartung und Reparaturdienste stehen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass jedes Fahrrad in einwandfreiem Zustand bleibt. Zubehör: Von Helmen über Schlösser bis zu Bekleidung—alles, was das Radfahren sicherer und angenehmer macht.

Zielgruppe

Der CUBE Store richtet sich an eine breit gefächerte Zielgruppe. Sowohl Gelegenheitsfahrer als auch aktive Radler finden hier das passende E-Bike. Besonders beliebt sind die Modelle unter Pendlern, die in der Stadt schnell und umweltfreundlich unterwegs sein möchten. Auch sportliche Radfahrer und Familien sind oft auf der Suche nach hochwertigen E-Bikes, die den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.

Sonderangebote

Der CUBE Store Wien-Süd bietet regelmäßig Sonderangebote und Rabatte auf verschiedene Modelle, saisonale Ausverkäufe sowie Aktionen zu besonderen Anlässen (wie z. B. Black Friday oder Frühlingsaktionen). Diese Angebote werden oft über die Website und die sozialen Medien beworben, sodass potenzielle Kunden stets informiert sind.

Preise

Die Preise im CUBE Store Wien-Süd sind marktgerecht und variieren je nach Modell und Ausstattung. Einstiegsmodelle sind bereits ab etwa 1.500 Euro erhältlich, während hochwertige, leistungsstarke E-Bikes auch Preise von über 4.000 Euro erreichen können. Hierbei gibt es oft die Möglichkeit, Finanzierungslösungen zu nutzen, um die Anschaffung eines E-Bikes zu erleichtern.

Öffnungszeiten

Der CUBE Store Wien-Süd hat reguläre Öffnungszeiten, die für Kunden bequem gestaltet sind. Typische Zeiten sind:

Montag bis Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Zusätzlich können Kunden Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten vereinbaren, um eine individuelle Beratung zu erhalten.

Fazit

Der CUBE Store Wien-Süd ist der ideale Anlaufpunkt für alle E-Bike-Enthusiasten in der Region. Mit einer umfangreichen Produktpalette, exzellentem Service und einer kundenfreundlichen Atmosphäre bietet der Store alles, was man für ein gelungenes Radfahrerlebnis benötigt. Egal, ob Sie ein neues E-Bike suchen oder Ihr bestehendes Rad warten lassen möchten – der CUBE Store in Wien-Süd hat die passenden Lösungen.

CUBE Store Wien-Süd

Adresse: Rennweg 87, 2345 Brunn am Gebirge, Austria

